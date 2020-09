Los equipos cordobeses de Tercera División competirán en la primera fase con clubes de Sevilla y Huelva

La Federación Andaluza de Fútbol ha hecho oficial su decisión de respetar la petición de los clubes que tienen derecho a competir esta temporada en Tercera División dentro de su territorio y ha establecido los grupos con el criterio de próximidad geográfica y no con respecto a la clasificación de la temporada precedente utilizando el sistema cremallera -o sea, por clasificación y no por cercanía-. Las entidades respaldaron esta petición con 23 votos favorables; nueve partidarios del sistema de cremallera; cuatro votos emitidos fuera de plazo (3 cercanía y 1 cremallera) y seis clubes que no votaron.

Los cuatro equipos cordobeses de la competición -Córdoba B, Pozoblanco, Salerm de Puente Genil y Ciudad de Lucena- se medirán a equipos de Sevilla y Huelva en esta primera fase. Así, En en el subgrupo I del mismo grupo X estarán el CD Ciudad de Lucena, Puente Genil, Pozoblanco, Córdoba B, Utrera, Sevilla C, Coria, CD Gerena, Castilleja, San Roque de Lepe SAD y La Palma.

El subgrupo II del grupo X está integrado por la UD Los Barrios, Xerez Deportivo FC, Xerez Deportivo SAD, Rota, Conil, Arcos (Cádiz), Antoniano, Balompédica Lebrijana, Cabecense (Sevilla) y AD Ceuta FC.

Por su parte, el grupo IX está también dividido en dos subgrupos. En el primero militan UD Almería B, CP Almería, Loja, Huétor Tájar, Maracena, Huétor Vega, Real Jaén, Torredonjimeno, Atlético Mancha Real, Torreperogil y Atlético Porcuna.

Por último, el subgrupo II del grupo IX tiene a CF Motril, Antequera CF, El Palo FC, Atlético Malagueño, Vélez, Alhaurín de la Torre, Alhaurino CD, Juventud de Torremolinos, Estepona FS y Melilla CD.

El arranque de la competición sigue previsto, en principio, para el fin de semana del 17-18 de octubre y se desarrollará en tres fases.