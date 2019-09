La ilusión y la responsabilidad protagonizan a partes iguales las horas previas al debut en Primera División para Miguel Ángel Martínez Macario. El técnico cordobés es el líder desde el banquillo del proyecto en la élite del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un curso para que para él también será el del debut en la máxima categoría. Un reto que afronta con cierto temor a decepcionar, pero con el convencimiento de quien está poniendo todo de su parte para que su equipo sea capaz de consolidarse entre los mejores.

-En puertas del debut, imagino que los nervios están ya a flor de piel.

-Sí, estamos con nervios, ganas, expectación y esa pequeña ansiedad de pensar como vamos a responder. Sabemos ya que va a ser un curso complicado, con muchísima exigencia. Nosotros partimos con la única idea de mantener la categoría, que sería todo un logro, y espero que con el esfuerzo de todos, el trabajo de la plantilla, el cuerpo técnico, la afición y la directiva consigamos el objetivo.

-¿Cómo está el equipo?

-Los chicos están muy ilusionados. La mitad de la plantilla debuta en Primera División y estamos todos con esa ilusión. Quizás este último fin de semana nos hemos llevado un pequeño varapalo porque teníamos mucha ilusión puesta en la consecución de la Copa de Andalucía, pero bueno no pudo ser y ya hemos pasado página. Ahora estamos centrados en el debut, que es realmente lo que nos interesa y hacia donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos.

-¿Han hecho daño al grupo los últimos partidos de pretemporada?

-La pretemporada en general ha sido buena, salvo este tramo final que ha coincidido con estos partidos con UMA Antequera, que parece que nos ha cogido la medida. Es un equipo que además está muy bien para este momento de la temporada, sobre todo a nivel físico. Es posible que nos hayamos encontrado con un rival con una marcha más y no hay que olvidar que es un equipo recién descendido de Primera pero que mantiene un bloque importante del equipo del año pasado y que va a ser un competidor en Segunda con aspiraciones de ascender.

-Le hemos escuchado en las últimas ruedas de prensa dar un toque de atención a los jugadores. ¿Hacia quién va dirigido ese mensaje?

-Por todos un poco en general. No tiene nada que ver que sean de los nuevos o de los que ya estaban. Hay ciertos jugadores que yo creo que no se están aclimatando bien porque quizás no se den cuenta de las exigencias de la nueva categoría. Esto se ha profesionalizado mucho, ahora ya tenemos dedicación exclusiva y el jugador tiene que darse cuenta de eso, cuidarse y trabajar toda la semana con el objetivo de competir en una liga tan exigente. En ese sentido creo que hay jugadores que se están quedando un poco rezagados, que quizás no estén dando el 100%. No sé si es porque aún no son conscientes de la realidad que se aproxima, o porque creen que les puede valer sin dar el 100%, y eso no puede ser. Yo sé que hay jugadores que pueden dar más y me lo tienen que dar.

-¿Aportarán los nuevos esa experiencia que puede faltar al equipo?

-Son jugadores, los nuevos, que tienen experiencia en Primera. En unos casos más prolongada pero en otros no tanto. En ningún caso estamos hablando de jugadores top, pero sí son gente que nos tiene que ayudar porque su calidad está contrastada y han jugado en la categoría. Pero en definitiva, son todos, porque los jugadores del año pasado tienen que darse cuenta de que si el año pasado dábamos el 100%, este año hay que dar el 120%. Están en la plantilla porque entendemos que tienen nivel para competir en esta categoría y, dentro de las limitaciones que tiene el club, yo creo que tenemos una plantilla para competir por el objetivo, que no es muy ambicioso pero es el único al que podemos optar.

-Dentro de las limitaciones del club, ¿está contento con la plantilla que se ha confeccionado?

-Creo que se ha hecho lo que se ha podido y en ese sentido estoy contento porque sé que el club ha hecho el esfuerzo hasta donde sus posibilidades llegaban. Sí es cierto que yo estoy esperando todavía algún jugador, estoy esperando que alguno de los jugadores, no solo de los nuevos, me den ese plus que tienen. No sé si es por falta de acoplamiento, si porque necesitan un tiempo de adaptación o que no son conscientes de la realidad en la que nos encontramos. Pero yo sé que pueden dar más de lo que están dando. Hay muchas expectativas depositadas en ellos y tienen que responder.

-Para aterrizar en el suelo, quizás nada mejor que este primer partido.

-Esperamos que cuando salten al parqué y para ellos sea su primera experiencia en Primera División, saquen su mejor versión. Si logramos parecernos al equipo competitivo del año pasado, que no daba un balón por perdido, que no notaba las rotaciones… si nos acercamos a eso, creo que tendremos opciones de al menos competirle a un equipazo como es Osasuna Magna.

-¿Están en Vista Alegre las opciones de permanencia?

-Sí, yo creo que sí, en los deportes colectivos de sala, a estos niveles, conseguir resultados fuera de casa es complicado. Esos 24 ó 25 puntos que marca el histórico de los últimos años como necesarios para la salvación tendremos que conseguirlos en su mayoría en casa, porque siempre con tu gente es mucho más fácil. Pero creo que la salvación pasa porque los chicos se lo crean y piensen en Primera. Creo que todavía hay alguno de ellos que está pensando en Segunda y eso los tiene un poco relajados.

-Con el inicio tan duro que marca el calendario, ¿contempla la posibilidad de hacer muy pocos puntos en el primer mes y medio de la competición?

-La verdad es que el calendario no ha sido de nuestro gusto. Los cuatro primeros partidos de casa son ante los tres grandes, que juegan otra liga, y esta semana ante Osasuna Magna, que no hay que olvidar que tiene un histórico de ser tercero, cuarto y quinto en los últimos años. Este primer tramo, para un equipo que necesitará un rodaje, quizás no sea el más benévolo. Estos partidos van a ser complicados tanto en casa como fuera, pero si los tuviéramos ahora fuera nos servirían para rodarnos y quizás con la competición más avanzada, en una segunda vuelta, se podría pensar en competirles mejor. Si unes esos cuatro partidos de casa a cuatro desplazamientos, sabemos que va a ser complicado puntuar, pero no tenemos que ver eso. Tenemos que pensar en el día a día y pensar que todo lo que seamos capaces de sumar ahora nos vendrá muy bien para cuando empecemos a jugar con equipos de nuestra liga.

-¿Temen que un hipotético mal inicio desinfle la expectación alrededor del equipo?

-Tenemos que ser conscientes, y la afición también, de que la temporada es muy larga. El año pasado un equipo como UMA, que terminó descendiendo, o Valdepeñas, que se salvó, estuvieron toda la temporada con posibilidades. En ese sentido, tenemos que estar tranquilos. Hay una brecha grande entre los nueve o diez primeros equipos y el resto. No sería extraño ver como se abre esa brecha, pero la gente tiene que ser paciente con nosotros y tener claro que esto es complicado porque es la mejor liga del mundo. Pasaremos momentos de dificultades, pero vamos a intentar mantener la llama de la permanencia hasta el final.

-¿Ya tiene en mente dos equipos que pueden estar por debajo del suyo a final de temporada?

-La verdad es que no me atrevo a dar ningún nombre. Somos un equipo recién ascendido y si nos fijamos en la temporada pasada, vemos que hay equipos que se salvaron a última hora como O Parrulo pero que se están reforzando muchísimo. También Valdepeñas, que ha hecho una gran inversión y tiene ya seis o siete jugadores de primer nivel. Viendo esto, a mí me cuesta trabajo ver dos equipos por debajo. Tendremos que esperar a que arranque la competición y analizar cómo están el resto de equipos. Es que incluso el propio Burela, que es el otro recién ascendido, ha hecho fichajes de relumbrón y es un equipo que se paseó en Segunda División. A nosotros, sin ir más lejos, nos sacó 19 puntos. Vamos poco a poco, tenemos que ir viendo día a día el devenir de la competición y a partir de ahí veremos los rivales directos con los que jugaremos esos partidos llamados de seis puntos.

-Pero a nadie se le escapa que la permanencia situaría al club en una nueva dimensión.

-Sí, eso lo hablamos mucho, que el primer año es fundamental. Si consolidamos al equipo en Primera División, el año que viene habría seguro un espaldarazo fuerte de empresas e instituciones y quizás se podría optar a cotas mayores.

-En lo personal, ¿cómo vive la experiencia de llegar a la élite?

-Estoy en una nube. Esto ha sido mi ilusión desde que empecé, ya incluso en mis últimos años como jugador vislumbraba que quería ser entrenador y soñaba con llegar a Primera. Este año, gracias al trabajo de todos, tenemos esa posibilidad. Me estoy dedicando en cuerpo y alma, porque además es un privilegio debutar en Primera en un club de mi ciudad. Los que me conocen saben que estoy entrenado, que me dejo la vida por hacer a mi equipo lo más competitivo posible. La incógnita ahora es saber si nos alcanzará con esto.

-¿Cómo ha cambiado el día a día con la profesionalización del club?

-Es una jornada diaria de diez horas. Ha cambiado todo, he tenido que dejar de lado las obligaciones laborales que tenía y nos dedicamos exclusivamente al equipo. Desde que te levantas estás diseñando la programación de entrenamientos, capturando vídeos de los rivales, planificando trabajos específicos para los jugadores, etcétera. De dedicar tres o cuatro horas diarias al fútbol sala, hemos pasado a una dedicación exclusiva con entrenamientos dobles de mañana y tarde y la inversión de tiempo es mucho mayor.

"Estoy tremendamente ilusionado pero también siento responsabilidad, porque sé lo que se ha generado en la ciudad con este ascenso"

-¿Siente más ilusión o responsabilidad?

-Creo que a partes iguales. Por un lado, estoy tremendamente ilusionado pero también siento responsabilidad, porque sé lo que se ha generado en la ciudad con este ascenso. Llevamos más de 28 años sin fútbol sala de Primera División. Córdoba lo necesitaba y ya lo hemos conseguido, pero me genera un poco de ansiedad o responsabilidad el no estar a la altura y que podamos perder lo que hemos conseguido estos años atrás. Pero también tengo la conciencia tranquila, porque independientemente del resultado, sé que en todo momento habré hecho todo lo que he podido.

-Más allá del resultado, ¿cuál sería su escenario ideal tras el debut?

-Lógicamente pensamos en una victoria. Pero si no llega a darse me gustaría ver un equipo que ha competido ante un equipo grande, que las sensaciones más allá del resultado sean de haber jugado sin complejos, con nuestras armas y que desde la primera semana se vea que no vamos a ser una cenicienta para nadie y que vamos a competir a todos los equipos.