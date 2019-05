Las entradas para el Córdoba CF Futsal-Mengíbar, a la venta este martes

El Córdoba CF Futsal ya prepara el decisivo encuentro del próximo sábado ante el Mengíbar, en lo que será el primer acto de la final del play off de ascenso a Primera División. El conjunto blanquiverde recibirá a los jiennenses en Vista Alegre a las 20:00, en un choque para el que el reto de la directiva del club es volver a colgar el cartel de No hay billetes, algo que ya sucedió en el duelo de play off contra el Betis.

Para que el pabellón cordobés vista de nuevo sus mejores galas y dé el empujón definitivo a sus jugadores en busca de la primera victoria, el Córdoba CF Futsal ha establecido unos precios bastante accesibles, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia de la cita. Para los no abonados, las localidades tendrán el precio de ocho euros. Para los socios del club, el precio del suplemento que deben adquirir será de cinco euros. Asimismo, los menores tendrán que pagar sólo tres euros para acceder al duelo.

José García Román, presidente del club cordobés, ha apostado por mantener una política de precios asequibles para garantizar que Vista Alegre registre otro lleno, con la lógica subida que compensará en parte el esfuerzo económico que supone para el club competir en la última eliminatoria por el salto de categoría.

Las entradas para el primer choque de la serie se pondrán a la venta desde este martes y se podrán adquirir en los puntos de venta habituales como son Arteaga Sport, la Cafetería La Luna, la Bodega Caracuel y el centro Aira Sport. Los socios del club tendrán de nuevo reservado su suplemento hasta el día del encuentro.

Definido el calendario de partidos

Por otro lado, el conjunto que entrena Macario ya conoce las fechas del segundo y tercer encuentro, que se jugarán en la pista del Mengíbar. El primero de ellos será el sábado 1 de junio a las 19:30. El tercero, si es que fuera necesario llegar al partido de desempate, se jugaría un día después, el domingo 2 de junio a las 20:30, de nuevo en el Sebastián Moya Lorca de la localidad de Mengíbar.