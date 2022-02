Wifi, delantera del Córdoba Femenino, vuelve a ser citada con España sub 19

La joven delantera del Córdoba Femenino Lucía Moral, conocida como Wifi, continúa siendo una fija en la lista de la selección española sub 19. El entrenador del combinado nacional, Pedro López, confía en la cordobesa para que se una a la concentración que tendrá lugar entre el 14 y el 21 de febrero en la localidad alicantina de Alfaz de Pi.

Pese a que la selección española sub 19 no tiene previsto enfrentarse a ningún rival durante la concentración, Wifi estará una semana entrenando con el combinado nacional en Alicante para sumar una nueva experiencia que le afiance en el futuro de la selección y le permita seguir creciendo como futbolista, pues ya suma cerca de dos años vistiendo la Roja.

Y es que, Wifi ya sabe bien lo que es ir citada con la selección española, pues el pasado mes de enero también recibió la llamada de la sub19 para concentrarse durante tres días con el combinado nacional. Sin embargo, una lesión le impidió acudir a esta llamada. De hecho es la primera jugadora del Córdoba Femenino que ha vestido la Roja. Fue convocada con la sub 16 en febrero de 2020 en el Torneo de Desarrollo UEFA; fue internacional sub 17 y e incluso el año pasado fue citada con la sub 19 en primavera de 2021 también para entrenar y preparar futuros encuentros internacionales.

El buen rendimiento de Wifi en las filas del Córdoba Femenino no ha pasado desapercibido para el seleccionador Pedro López. La delantera cordobesa es una de las máximas goleadoras del equipo con un total de cuatro goles marcados en el Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, categoría en la que el cuadro blanquiverde está en la sexta posición con 26 puntos y en plena lucha por lograr el ascenso a la Liga Iberdrola.