La cordobesa Rocío Gálvez, presente en la histórica victoria de España ante Estados Unidos

La cordobesa Rocío Gálvez estuvo presente en la histórica victoria de la selección española frente a Estados Unidos, cita disputada en Pamplona. El combinado nacional, tras empatar el pasado viernes en El Arcángel ante Suecia (1-1), dio un paso en su preparación de cara al Campeonato del Mundo de Australia y Nueva Zelanda de 2023 y se alzó con un triunfo de quilates ante la potencia americana (2-0).

Al igual que sucedió en Córdoba, Rocío Gálvez fue titular y formó parte del eje de la defensa de un combinado nacional que no lo tenía nada fácil frente a Estados Unidos, la mejor selección según el ranking de la FIFA.

En la primera mitad, las jugadoras entrenadas por Jorge Vilda fueron dueñas del balón de principio a fin. España combinó con criterio, realizó una presión tras perdida muy alta, y fue muy efectiva en las transiciones defensivas. Tan solo faltaba el gol, y en el minuto 39', Laia Codina aprovechó varios rechaces en el punto de penalti, tras un córner, para ser la más lista de la clase y anotar el primer tanto de sus carrera como internacional absoluta.

Durante los segundos 45 minutos, España no quitó el pie del acelerador, no quiso relajaciones y siguió mostrando mucha contundencia a nivel defensivo. Las americanas buscaron la meta de Misa sin acierto, dejaron más huecos atrás y España no dudó en aprovechar ese momento. En el minuto 73, Esther González anotó el segundo tanto del partido tras un gran centro de Oihane Hernández (2-0).

Con esta victoria, el combinado nacional cerró una grandísima concentración tras empatar en Córdoba frente a Suecia (1-1) y vencer ante toda una campeona del mundo como Estados Unidos en Pamplona (2-0). Dos citas en las que Rocío Gálvez volvió a demostrar que está preparada para liderar la zaga del conjunto de Jorge Vilda.