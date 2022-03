La cordobesa Carmen Avilés, rumbo al Mundial de Belgrado

Carmen Avilés disputará el Mundial de Belgrado tras ser seleccionada por España para esta cita que se disputará en pista cubierta del 18 al 20 de este mes, cita con la que se pone el broche a la temporada indoor y primer gran evento internacional de 2022, un año en el que se celebrarán Mundial y Europeo al aire libre en Eugene y Múnich.

Carmen Avilés, que voló en Antequera en el Andaluz y fue quinta en el Nacional absoluto de Ourense en los 400 metros el pasado fin de semana, participará en el relevo 4x400 en Belgrado, aunque la Federación Española ha solicitado a World Athletics su inclusión para este Campeonato del Mundo. De hecho, sería la segunda cordobesa que estará en un Mundial tras Belén Recio, que lo hizo en 2003.

La progresión de Carmen Avilés sigue su camino. Tras bajar su marca a 53:71 tras una gran Campeonato de Andalucía en Antequera, la atleta del Unicaja Jaén, que no pudo participar en el Nacional sub 23 tras estar afectada por el coronavirus, volvió a la pista este pasado fin de semana en Ourense. Ahí, en la pelea con las mejores, la cordobesa pasó por tiempos tras ser segunda en su semifinal. En la gran final, la ex de Los Califas-Universidad de Córdoba se tuvo que conformar con el quinto puesto.

La Federación Española ha incluido en la convocatoria a 13 mujeres y 12 hombres para el Mundial de Belgrado, donde estarán las cinco finalistas del 400 metros del pasado domingo en Ourense. Laura Bueno y Sara Gallego, que lograron la mínima en el Nacional; Aauri Lorena Bokesa, que fue tercera; Geena Stephens y Carmen Avilés completan el relevo español en la capital serbia.

Entre los 25 de Belgrado figuran 13 recientes campeones de España absolutos en Ourense y dos medallistas continentales en Torun 2021: el plusmarquista europeo de 3000 m Adel Mechaal (bronce) y la medallista de bronce olímpica Ana Peleteiro (plata), que además defiende su bronce mundial en pista cubierta conseguido en Birmingham hace cuatro años.

La lista incluye a siete plusmarquistas españoles en pista cubierta: los mencionados Ana Peleteiro en triple salto y Adel Mechaal en 3000 m, Maribel Pérez en 60 m, María Vicente en pentatlón, Mariano García en 800 m, y Bernat Erta y Manuel Guijarro en 4x400 metros. Además, España ha solicitado a World Athletics la inclusión de los dos relevos de 4x400 metros. De confirmarse su participación, sería la tercera vez en la historia que ambos acuden al Mundial de pista cubierta.