El cordobés Jesús Berrocal repite en las Sesiones AFE

El cordobés Jesús Berrocal repite presencia en las Sesiones AFE y forma parte de la selección de 22 jugadores que trabaja desde este pasado lunes en las instalaciones de Oliva Nova. El delantero, en busca de equipo para esta segunda parte de la temporada, está incluido en un combinado que será dirigido por Jesús Capitán Capi y que jugará tres partidos amistosos frente al Hércules, el CD Acero y el CSKA Moscú.

Jesús Berrocal Campos (Córdoba, 5 de febrero de 1988) es uno de los veteranos en estas Sesiones AFE. Participó en la edición invernal del pasado año, en la que coincidió con el excordobesista Iván Robles, y también ha vivido la reciente experiencia de proclamarse campeón con la Selección AFE en la Korantina Homes Cup.

"Lo más importante es que aquí te vuelves a sentir futbolista. Estás en una situación difícil, en la que te ves entrenando solo, aunque en mi caso he podido entrenar con un equipo, pero sin la adrenalina de la competición, que es lo que más nos gusta, y afronto esta experiencia como una gran oportunidad de volver al mundo del fútbol y seguir mejorando físicamente", explica Berrocal.

Jesús Berrocal estuvo en las Sesiones AFE de invierno del año pasado y "al tercer día tuve la suerte de firmar por un club y no completé la experiencia entera", recuerda. "Después, en noviembre, en la Korantina Homes Cup fuimos campeones y salió un torneo redondo, tanto a nivel individual como colectivo", añade el jugador cordobés.

Tras pasar por las canteras del Córdoba CF, Espanyol y Real Madrid, Jesús Berrocal, que cumplirá 34 años el próximo 5 de febrero, ha jugado en todas las categorías del fútbol español. Racing de Santander, Granada, Ceuta, San Roque de Lepe, Recreativo de Huelva, Ponferradina, Hércules, Pontevedra y Villarrubia son los equipos en los que estado en España. También probó fortuna en Tailandia en el Buriram United.

Su último equipo ha sido el Villarrubia, un club al que "siempre le voy a estar agradecido porque me dio la oportunidad de volver a engancharme al fútbol, que fue cuando participé en unas Sesiones AFE el año pasado. Me ayudaron muchísimo desde el primer día, les guardo muchísimo cariño y tengo muy buen recuerdo de allí”.

Jesús Berrocal reside con su familia en Pontevedra, "donde jugué tres años y lo pasé genial en todos los aspectos”. Toda su vida ha sido delantero: "Me gusta estar en el área, ayudar a mis compañeros y me gusta meter goles y, sobre todo, que mi trabajo tenga recompensa". Ahora mismo, el jugador cordobés, que busca una nueva oportunidad, se encuentra "con las mismas ganas e ilusión que cuando tenía seis años. Sigo creyendo en mi fútbol, me veo bien físicamente y tengo muchísimas ganas de jugar porque sé que todavía puedo aportar".