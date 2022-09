El cordobés Javier Merino se proclama campeón andaluz de ajedrez sub 10 en Baena

El joven cordobés Javier Merino Ferrer se proclamó campeón andaluz en categoría sub 10 dentro del Campeonato de Andalucía de ajedrez activo por edades que se disputó este pasado sábado en el pabellón polideportivo Juan Carlos I de Baena.

La cita reunió en la localidad baenense a unos 135 jugadores, de entre ocho y 18 años, en un torneo que se disputó a siete rondas y con un ritmo de juego de 15 minutos por jugador, más cinco segundos de incremento por jugada.

Javier Merino, del Club de Ajedrez Figueroa de Córdoba, dominó la categoría sub 10 al finalizar el torneo con seis puntos, los mismos que el subcampeón, Narek Gitán Galstyan (Club Miraflores de Málaga), que contaba con peor desempate. En tercer lugar finalizó David Pavón Hermann (Club Ajedrez Coín).

En categoría femenina sub 10, la victoria se la anotó Carmen Jiménez López, del Club de Ajedrez El Caballo, de Casabermeja (Málaga). En sub 8 masculino, dominó el torneo Hugo Giráldez Requena, del Club de Ajedrez Sierra Sur, de Sevilla.

En cuanto a la categoría sub 14, se proclamó campeón andaluz Federico Perea Fruet (Club de Ajedrez El Caballo), con Juan Alberto Gómez Aguirre (Club de Ajedrez Metro de Marbella) segundo y el cordobés Eduardo César Maestre, del Club Ajedrez Jaque 64 de Nueva Carteya, en tercera posición.

Entre las chicas de la categoría sub 14, el triunfo fue a parar a Inara Moreno Ballesteros, perteneciente al CA Sierra Sur de Sevilla. Federico Perea Fruet también fue el mejor jugador sub 12 de esta cita.

Por último, en la categoría sub 18, el campeón fue Lorenzo Perea Fruet (CA El Caballo de Casabermeja), con el cordobés Bernardo César Maestre (CA Reina del Brillante) en segundo lugar y Lin Yingruy (CA Benalmádena) en tercer lugar. La campeona de Andalucía sub 18 fue Claudia Mullor Peña, del CA Roquetas. Lorenzo Perea Fruet también fue el mejor jugador sub 16.

La cita, que fue un éxito organizativo y de participación, contaba con la organización de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA) y el Ayuntamiento de Baena, además de la colaboración del Club de Ajedrez Ruy López de Baena y la delegación cordobesa de la FADA.