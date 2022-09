El cordobés Edu Villar logra el tercer puesto en el mundial de calistenia de Letonia

El atleta cordobés, Edu Villar, sigue sumando éxitos a su historial y demostrando que es uno de los mejores del mundo en la práctica de la calistenia. Y es que, en el World Street Workout and Calisthenics Championship 2022 donde compitieron en Riga, capital de Letonia, los 80 mejores de todo el mundo procedentes de un total de 40 países (dos de cada país), Edu Villar logró un meritorio tercer puesto.

El atleta del Polígono Guadalquivir fue llamado a este torneo internacional por sus títulos y logros conseguidos hasta el momento, pues, de hecho, se proclamó campeón de España el pasado mes de julio en Madrid en las modalidades de freestyle (movimientos dinámicos combinados con estáticos) y powerfree. Junto a Edu, como representantes españoles, también participaron en este campeonato -gracias a las donaciones de usuarios y sponsors- Joel Trulls Marchuet, conocido como Jowi, y Vera Khezina en la categoría femenina. Ambos quedaron cuartos del mundo en dos grandes actuaciones.

En la categoría masculina, los dos españoles se clasificaron en una primera ronda en la que, de los 80 participantes, pasaban solo 20. De ahí salió la clasificación final, en la que el más destacado fue Edu Villar, que logró estar en el podio. Una posición que al atleta cordobés lo dejó "contento", pero no lo suficiente, pues asume que no estaba "al 100%". "Antes de viajar a Letonia estuvimos Jowi y yo en Mallorca y nos pegaron un resfriado que nos hizo llegar cansados al campeonato", lamenta Edu.

Pese a que eso se sumó a que se trató del torneo "más grande" al que jamás había ido Edu Villar y que eso lo tuvo "muchas horas sin comer y con muchos nervios", se proclamó tercero a nivel mundial en calistenia, solo por detrás del egipcio Mazen El Sharnouby, que fue primero, y del búlgaro Daniel Hristov, que fue el segundo.

Tras volver a hacer historia en este deporte cada vez más en auge en todo el mundo, Edu Villar quiere descansar para mejorar su "salud mental", mientras sigue entrenándose con esfuerzo de cara a afrontar futuros torneos como el campeonato mundial de Italia de 2023, un torneo en el que no ha llegado a participar este mes de septiembre, pero para el que tiene intención de clasificarse el año que viene y, por supuesto, ganarlo.