La calistenia, un deporte en auge dominado por cordobeses

Cada vez es más común toparse con parques para hacer ejercicios al aire libre que se encuentran habitualmente repletos de muestras de pura fuerza, equilibrio y sobre todo trabajo. No son parques cualquiera, pues están destinados a la práctica de la calistenia. A muchos no les sonará este deporte, pero se ha practicado durante toda la vida, aunque no con este nombre con el que se le conoce desde hace unos 15 años.

La calistenia está atravesando su mejor momento en lo deportivo, aunque todavía no es considerado como tal. De hecho, el único país del mundo que lo considera un deporte es Chile, donde las competiciones llenan estadios e incluso las retransmiten. Pese a ello, es precisamente en España donde el nivel es de los más altos y, para ser más exactos, Córdoba es una de las ciudades con más representación en el panorama nacional y, por supuesto, internacional.

Y es que, en el último campeonato nacional street workout que se disputó el 26 de marzo en Madrid, dos cordobeses hicieron podio: Edu Villar, como segundo (Edu Villar F en competición); y Alfredo Pichi, como tercero (Close to impossible). Dos hitos que van precedidos de una notable trayectoria en otros torneos anteriores, de ahí la fama que les atesora como dos grandes de este deporte, además de por el gran seguimiento que ambos llevan en sus redes sociales donde dan sus mejores consejos.

Esta realidad ha llegado a tal punto que, como comenta Alfredo en esta entrevista con el Día, los atletas y seguidores de la calistenia se hacen todos la misma pregunta: ¿Qué es lo que pasa en Córdoba? La respuesta es simple, están los mejores:

Edu Villar, en lo deportivo: Edu Villar F

Este 12 de junio, Edu cumple cuatro año haciendo calistenia. En tan poco tiempo, ya es todo un ejemplo de los valores que transmite esta práctica como el sacrificio y el compañerismo. Desde el Polígono Guadalquivir, su barrio, camina casi todos los días 40 minutos hasta el parque de calistenia que hay frente al colegio Cervantes: "Es una forma de vida, una pasión que tengo y que no me la puedes quitar", comenta el atleta de 26 años, que comenzó en este mundo porque se aburrió del gimnasio.

Pese a que intentó centrar sus metas en el culturismo, ese mundo no le gustó y pasó a entrenar en "entornos naturales" como son los parques de calistenia. A base de desarrollar movimientos estáticos y dinámicos, Edu ha conseguido ser uno de los mejores del mundo en este deporte que cada año practican más personas. "Avanzar hacia movimientos que parecen imposibles de hacer con el cuerpo", ese es el objetivo de la calistenia para el atleta cordobés.

Para ello, sigue una dura rutina con muchas horas de entrenamiento diarias, aunque "adaptadas" a si tiene competiciones o exhibiciones. "Refuerzo mucho la resistencia con movimientos de fuerza cuando tengo que competir, por ejemplo", señala el atleta, que, por supuesto, sigue una "buena alimentación", aunque sin obsesionarse, basada en evitar la comida basura.

De hecho, Edu admite que ya puede vivir de la calistenia gracias a sus patrocinadores, como Gorilant, que es la mejor empresa de material para hacer calistenia y es de Montilla. 100% cordobesa, igual que él, que se gana la vida ofreciendo exhibiciones y talleres que también dará próximamente alrededor del mundo en países como Dubai o Argentina.

Y eso que, a pesar de su gran éxito internacional, en este deporte Edu Villar es toda una muestra de humildad y constancia: "Mi objetivo es ir a más, tener un nombre grande a nivel mundial para poder formarme cada vez más y hacer lo que más me llena, que es enseñar a otros y tener a los míos siguiendo mis pasos. Claro que me gustaría ser un referente, pero lo que más me motiva es enseñar e ir a las competiciones a pasarlo bien", comenta.

De estar siempre con sus amigos de este deporte se encarga a diario, mientras que en cada campeonato, Edu Villar se está haciendo más grande entre los grandes, pues, tras quedar segundo a nivel nacional, el próximo sábado 28 de mayo competirá en el campeonato mundial donde Leganés reunirá a los mejores de todo el mundo. "Siempre me veo bien y tengo confianza en mí", asegura el atleta, que representará a su grupo, Aguilillas Crew, formado por componentes de toda España.

Alfredo Pichi, en lo deportivo: 'Close to impossible'

Alfredo Pichi es todo de los grandes de este deporte y lleva a su tierra, Córdoba, por bandera. Conocido como Close to impossible, que es el nombre de uno de los movimientos "imposibles" de la calistenia, se crió y vivió en Córdoba, aunque fue hace cinco años cuando decidió mudarse a Barcelona para cambiar su vida. Allí fue donde se enamoró de esta práctica, y eso que al principio, como comenta, se reía de aquellos que hacían calistenia porque para él era un deporte "para flacos".

"En Barcelona me apunté a un gimnasio porque quería hacer powerlifting, pero como era un prenda, no me quería pagar mi familia el gimnasio, así que me iba al baño de la biblioteca todas las mañanas y me ponía a hacer flexiones y el pino contra la pared", asume Alfredo, quien acabó descubriendo su pasión actual, que es la calistenia. Dietista y trabajando en un farmacia, Close entrena muchas horas diarias en su casa, aunque destaca que lo mejor de este deportes es que se entrena "gratis, al aire libre y con poco material".

A pesar de que los kilómetros que lo alejan de Córdoba impiden que pueda ir a su ciudad natal habitualmente, como admite Alfredo, sigue "muy unido" a sus orígenes". De hecho, su grupo, los Oreo Street Workout, están formados por sus amigos que entrenan en los parques de Córdoba. Desde la distancia les da los mejores consejos con la ilusión de que el día de mañana también se lancen a la competición como ha hecho él, a quien también le encanta ser profesor de calistenia y poder seguir dedicándose a ello.

Con ese sueño en mente de poder vivir al 100% de su pasión, la ambición de Close no tiene límites: "Quiero ser el mejor", asegura, y es que, en la modalidad que practica, la de tensión, los torneos nacionales se le están quedando pequeños y Alfredo está a la espera de "dar el salto a las competiciones internacionales". En la última en la que compitió quedó tercero de España, y eso que el 25% de la puntuación consiste en movimientos de freestyle, en los que se considera "un tronco".

Pese a que se ha quedado a las puertas de poder estar en el mundial de Leganés representando a España junto a su amigo y compañero Edu Villar, este atleta de 23 años se centra en seguir trabajando día a día para seguir agrandando su nombre en este deporte cada vez más popular y exigente como es la calistenia. "La gente se anima a probar cuando ve los físicos de los atletas que es lo que más les llama la atención y yo animo a todos a que lo practiquen para mejorar progresivamente", comenta Alfredo, que espera que la calistenia siga creciendo al ritmo en que lo hace mientras que mantiene la vista puesta en su próximo torneo que tendrá lugar en Mallorca el 8 de agosto.