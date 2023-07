El cordobés Antonio Blanco firma con el Deportivo Alavés hasta 2027

Antonio Blanco continuará en el Deportivo Alavés cuatro temporadas más, hasta 2027, tras un acuerdo de traspaso alcanzado entre la entidad vitoriana y el Real Madrid, informó el club vasco en un comunicado. Tras una campaña como albiazul en calidad de cedido, el centrocampista cordobés continuará en Vitoria en Primera División.

Tras una exitosa cesión durante la temporada pasada, Antonio Blanco, que arrancó el pasado ejercicio en el Cádiz, vuelve al Deportivo Alavés con un contrato para las próximas cuatro temporadas. El jugador cordobés no pudo estar con el equipo en los últimos partidos del equipo vitoriano en el play off, debido a su convocatoria con la selección española sub 21, pero apoyó a sus compañeros en la distancia, celebró el gol de Villalibre como un alavesista más y fue también partícipe de ese glorioso ascenso y protagonista de una de las páginas doradas en la historia albiazul.

El joven centrocampista vuelve a Vitoria-Gasteiz tras lograr el subcampeonato en el Europeo sub 21 con España, donde ha sido uno de los hombres más relevantes del torneo, incluido en el once ideal, y del bloque dirigido por Santi Denia. Blanco se incorporará durante este martes al stage de pretemporada que está llevando a cabo el equipo en la localidad de Benidorm.

El futbolista de Montalbán, que partió del Séneca a la cantera del Real Madrid, formó en la temporada 21-22 del filial blanco en Primera RFEF. De hecho, disputó un total de 22 partidos y anotó un tanto. También formó parte del primer equipo y estuvo a las órdenes de Carlo Ancelotti. No tuvo mucho protagonismo, aunque el técnico italiano le dio minutos en el encuentro de liga ante el Mallorca (6-1). También contó para un duelo de la Champions League.

Blanco debutó con el equipo principal del Real Madrid en la 20-21, con el francés Zinedine Zidane en el banquillo. En aquella campaña, el centrocampista cordobés disputó cuatro partidos con el primer equipo madridista, dos de ellos completos, ante Osasuna y el Cádiz, contando también con minutos frente al Betis y Getafe.

El curso pasado formó parte del Cádiz en el arranque de la competición, pero el centrocampista cordobés, en busca de más minutos, recaló en el mercado invernal en el Deportivo Alavés, club con el que jugó 17 partidos la temporada anterior, todos ellos como titular. Ahora continuará en el cuadro vasco tras sellar un acuerdo por cuatro campañas.