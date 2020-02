Macario: "No sabemos gestionar los partidos cuando vamos por delante en el marcador"

El empate cedido ante el Peñíscola, que alarga la crisis de resultados y reduce la renta con el descenso del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, dejó contrariado a Miguel Ángel Martínez, Macario, que se lamentó de que su equipo no sabe "gestionar" cuando se ve "por delante en el marcador". El técnico se detuvo también en la dificultad que vienen encontrando los blanquiverdes en las segundas partes, que se "hacen largas y no sé si es por piernas o un tema psicológico", y no quiso meter una presión extra ante el calendario que viene.

"Nos vuelve a ocurrir otra vez que partidos que parece que tenemos encarrilados se nos hacen largos en las segundas partes. Otra vez encajamos gol rápido, y no sé si por miedo empezamos a ceder posesión y dar pasos atrás, y nos toca sufrir", explicó el preparador cordobés, al que la memoria le trajo los desenlaces de los choques, también en Vista Alegre, ante el Ribera Navarra, el Levante y el Valdepeñas, y una reflexión: "Hay que saber cerrar los partidos cuando los tienes de cara. Estos tres puntos eran muy importantes y nos vamos con uno".

Macario apuntó que "tras el 3-1 hicimos hincapié en no encajar gol pronto, porque nos pasa, pero no sabemos gestionar esa situación". Luego, "con el 3-2 hemos tenido opciones y al final la sensación es que hay que tener poso o tablas, porque no somos capaces de cerrar los partidos", se lamentó el entrenador del Córdoba Patrimonio, que desveló que "los jugadores no están contentos". porque "hemos abierto brecha pero no sabemos gestionar cuando vamos por delante en el marcador".

El cordobés resaltó que era consciente de que un tropiezo podía reducir el colchón con el descenso por el duelo directo entre Navarra y Zaragoza -ganaron los maños para salir de la zona roja-, por lo que "teníamos que ganar para mantener la distancia". No fue así, y el margen es ahora de apenas tres puntos, un partido, por lo que "no queda otra que trabajar y corregir esto porque es algo que se repite mucho. Tenemos una semana muy dura y vamos a tener que ir sin complejos a Murcia y Barcelona porque necesitamos puntos".

Y no sólo eso, sino recobrar el mejor nivel de juego y confianza porque el siguiente compromiso en casa será la final ante el Zaragoza. Por eso Macario pidió que "en caso de no sumar, aunque esperemos que sí, por lo menos esperamos tener buenas sensaciones porque es importante llegar fresco a nivel mental. En casa hemos competido todos los partidos y hay que llegar bien a ese partido que va a ser muy importante".

Más aún si se da la "posibilidad" de que los blanquiverdes lleguen al mismo en puestos de descenso porque "tenemos dos partidos fuera complicados y, si no sumamos, no sería descabellado que algún rival sume". "Se va estrechando todo cada vez más y el día del Zaragoza tendremos una nueva reválida, pero compitiendo y corrigiendo esas cosas nos haremos acreedores de una victoria", sentenció Macario.