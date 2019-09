Macario avisa: "No podemos relajarnos ni aburguesarnos"

La clara derrota ante el UMA Antequera cosechada por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su último amistoso del verano dejó un lógico enfado de su técnico, un Miguel Ángel Martínez Macario que se mostró "contrariado" porque entiende que su equipo puede dar mucho más de lo mostrado en las últimas fechas. Por ello, el cordobés lanzó un claro mensaje a sus jugadores para que se pongan las pilas de cara a lo que viene.

"Estos partidos de pretemporada hay que valorarlos en su justa medida, tanto cuando se gana como se pierde. Pero no estoy contento porque no entramos en el partido cómo debíamos", reconoció el preparador de los blanquiverdes, que reconoció estar "muy contrariado porque he visto que hay jugadores que no están haciendo el trabajo que se les pide durante la semana, que no van haciendo acopio de todo el trabajo técnico-táctico que se va planteando y eso tienen que ponerlo en pista".

Macario quiso sacar lo positivo de una derrota que supone "una cura de humildad que nos viene muy bien", pero no escondió su descontento con algunos de sus hombres. "Los nuevos se están adaptando muy bien, con alguna excepción, y conservamos los valores que el año pasado nos hicieron estar arriba. Ahora es necesario que mostremos en pista lo que mostramos el día de Jaén aquí en casa. Nosotros somos un equipo peleón y guerrillero, no podemos relajarnos ni aburguesarnos. Nuestra virtud es llegar al último balón antes que el contrario, no desfallecer, y si perdemos eso somos muy vulnerables", expuso sin tapujos.

Y es que el técnico cordobés recordó que "los jugadores tienen que tener claro de dónde venimos, que somos un recién ascendido con nuestras carencias", por lo que cree que tienen "mucho margen de trabajo por delante si queremos ser mínimamente competitivos en Primera División".

Ese toque de atención que Macario hizo público también lo han recibido los jugadores en el vestuario. "Los jugadores lo saben, que están pasando por una selección natural. Tienen que dar el 100% para demostrarme que tienen que jugar y algunos se están quedando atrás", aseguró el preparador, que avisó también de que "ahora mismo esto no repercute pero cuando nos estemos jugando los puntos jugarán los que mejor estén. Yo espero que me lo pongan muy difícil cada semana, pero ahora mismo desgraciadamente hay algunos jugadores que se están señalando para quedar fuera".

Ilusión por la Copa de Andalucía

Antes de que el viernes 13 de septiembre arranque la liga, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad afronta este fin de semana la Copa de Andalucía, un torneo en el que los cordobeses parten como el equipo de mayor categoría tras la renuncia del Jaén Paraíso Interior.

Sin embargo, Macario apuntó que "este partido nos vendrá bien para huir de la idea de ser favoritos. Estará el UMA y el Betis, con una plantilla de Primera, y luego estará también Mengíbar, que sabemos el potencial que tiene. Tenemos que ir con la idea clara de pelear más que el contrario para ganar y olvidarnos de la posición de cada uno".

El técnico no escondió que "es un objetivo más de la pretemporada, pero es cierto que el club tiene mucha ilusión en conseguir el título porque sería el primero" y reiteró que "van a jugar los que mejor estén pero haré todas las rotaciones posibles para que todos estén en las mejores condiciones el próximo viernes".