El técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Miguel Ángel Martínez Macario, ha reconocido que “es muy difícil por las concesiones que hemos hecho” sacar un resultado positivo ante ElPozo Murcia porque “las concesiones se pagan en esta categoría y más contra ElPozo”. “Nos damos cuenta de que en tres o cuatro de los goles ha habido circunstancias raras. Se han dado circunstancias para encajar estos goles y ya ir a remolque contra un equipo de esta categoría es complicado”, ha explicado el cordobés.

Macario ha observado “cierto paralelismo con el partido del sábado”, pues “cuando el equipo se ve abajo en el marcador es cuando parece que pierde el miedo y se echa adelante, seguramente coincidiendo con la relajación del rival y eso nos permite meternos en el partido”. Eso sí, a su juicio, “no es solo que nosotros hayamos dado un paso, también creo que es un poco de desactivación del rival. En cualquier caso, tengo que pedirle a mi equipo que actúe siempre igual” y ha apuntado que “ellos han generado mucho en ataque posicional y esto es un problema. Al final nos acercamos pero nos volvíamos a distanciar”.

Cuestionado por la defensa del balón parado, Maca ha reconocido que “es cierto que lo estamos mirando y lo estamos trabajando”, pero “creo que hemos sufrido en estos dos partidos aunque con estos equipos es más normal sufrir, porque son gente muy experimentada; de hecho hemos dedicado mucho tiempo pero es imposible tapar todas las opciones de finalización”.

Por último, el técnico blanquiverde ha indicado que le preocupa “mucho la carga de estos días, porque el rival del sábado no es que tenga nuestros mismos objetivos pero es un equipo que no ha empezado del todo bien y tiene una pista muy caliente, que es una caldera”, por lo que teme “que nos pase un poco factura ese factor de ver el partido más asequible, que no me gusta nada esa palabra”, pues “hay una acumulación de carga física y mental importante después de estos partidos”.