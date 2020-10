Contento, como no podía ser de otra manera después de la gran victoria de su equipo ante el Barça, Josan González ensalzó la labor de sus jugadores. "Afrontábamos un partido ante todo un campeón de Europa, sabíamos del potencial que el equipo tiene y del nivel que puede dar si rinde en sus posibilidades, que es lo que tenemos que intentar en el día a día para conseguir ganar este tipo de partidos", apuntó el técnico pontanense.

"Hemos dado el do de pecho, más del 120%. Hemos acertado con la portería pero en la primera parte también hemos tenido ocasiones muy claras. Todos los jugadores han hecho una labor fenomenal y los que no han participado los he felicitado uno por uno porque cada uno asume su rol y eso es determinante para conseguir gestas como estas", indicó en su valoración del duelo.

Con todo, el técnico destacó que ahora "hay que tener los pies en el suelo" porque "son solo tres puntos ganarle al Barça". "El lunes entrenamos y el miércoles viene otra guerra porque la competición no te da descanso. Quedan cuatro puntos menos para el objetivo", reseñó el pontanense, que eso sí, reconoció que "hoy toca disfrutarlo, porque los jugadores se han vaciado, el público ha hecho como si el pabellón estuviera lleno y me voy orgulloso pero no satisfecho, porque si estamos satisfechos nos quedamos aquí y queremos más".

En una de las victorias más importantes en la historia del club, Josan González se acordó también de los aficionados que no pudieron seguir el partido en Vista Alegre por las restricciones que ha impuesto el covid-19. "Lo dije desde el principio. Es una pena que esta maldita enfermedad prive a su gente de disfrutar del equipo. Es una pena que no estén, pero los vamos a llevar siempre por bandera y en el corazón", aseguró Josan.

Andreu Plaza manda un aviso a los suyos

El técnico del Barça, por su parte, se mostró contrariado tras irse de vacío de Córdoba. Andreu Plaza vio "una primera parte en la que no hemos estado lo suficientemente intensos para atacar su defensa de media pista, que nos ha dejado sin profundidad, y en la que ellos se han hecho fuertes en la media pista y han tenido alguna contra". Por contra, en la segunda cree que su equipo mejoró: "Hemos salido muy bien pero en la primera ocasión clara que hemos tenido, por no finalizarla bien, nos han hecho una contra que ha sido gol. A partir de ahí hemos tenido más precipitación pero hemos manejado el partido y hemos hecho méritos para no perder".

El entrenador culé lanzó un serio aviso a los suyos y dejó claro que todos los partidos requieren del máximo esfuerzo. "Necesitamos más intensidad porque nadie regala nada y el Córdoba nos ha hecho mucho daño", reconoció Plaza, que alabó el partido de los blanquiverdes: "Es un equipo intenso, con las cosas claras y jugadores muy interesantes como Saura y Shimizu, que posicionan bien al equipo. Con ellos se sienten cómodos en ataque. Defienden en media pista. No digo que no hayan sido justos ganadores del partido".