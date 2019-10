El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue preparando con ahínco el duelo que este sábado le mide al Barça (Gol, 13:00) en Vista Alegre, un choque que le llega a los blanquiverdes en buen momento después de la victoria firmada ante O Parrulo, aunque nadie pierde de vista la fortaleza de un rival que pasa por ser el principal candidato al título de liga.

Pese a ello, el técnico del conjunto cordobés, Miguel Ángel Martínez Macario, cree que "si hay un momento bueno para recibir al Barcelona es ahora", ya que "tiene a tres jugadores muy importantes en el dique seco, aunque va a estar finalmente Sergio Lozano y en dos semanas tienen la ronda élite de la UEFA Futsal Cup y aunque queda tiempo, a la hora de meter el pie los jugadores se lo piensan un poco más".

Maca también es consciente de que "todos sus jugadores son internacionales, porque tienen una plantilla muy experimentada y muy amplia, va a ser un equipo muy fuerte, que nos pondrá las cosas muy complicadas, pero si hay un momento bueno para cogerlos quizás sea este".

Al duelo llega el Córdoba Patrimonio con la tranquilidad de los tres puntos logrados en su último partido, que para Macario fueron "muy balsámicos, un balón de oxígeno porque veníamos de cuatro derrotas y el partido tenía un puntito de peligrosidad, en el sentido de que volvíamos a casa con ese lastre y era importante ganar. Se sufrió mucho pero se ganó y tenemos que quedarnos con eso".

A pesar del triunfo, el técnico cordobés reconoció que "no estoy contento con la primera parte que se hizo. No podemos esperar en otros partidos hacer esa primera parte y luego terminar ganando el partido porque ellos pudieron prácticamente cerrar el partido en ese primer periodo. No nos podemos tener esos 20 minutos de no ser nosotros, de faltas de atención".

Confiado en que su equipo capte el toque de atención, Macario explicó que "lo que queremos es que al menos estemos cerca en el marcador. Lo ideal sería terminar sacando algún punto pero si no podemos, sí por lo menos transmitir esa imagen. El Barcelona es un equipo que si rompe el marcador pronto es capaz de irse y abrir una brecha muy amplia. Es importante mantenernos en esa renta de gol arriba o dos goles, no más, para que no ocurra lo que pasó con ElPozo, que se fueron y aunque nos enganchamos después nos marcaban y se volvían a ir". Y es que "ante este equipo, si nos pasa lo del otro día contra O Parrulo, no lo contamos".

Del cuadro azulgrana, el técnico del conjunto cordobesista destacó a Ferrao por encima del resto. "Es la estrella que más luce dentro de una constelación. Ya lleva dos años proclamándose máximo goleador de la categoría. Está viviendo un momento dulce, es internacional absoluto con Brasil y ve puerta con una facilidad tremenda. Es el único jugador del mundo que te condiciona jugando de espaldas. Habrá que hacer una vigilancia especial sobre este jugador sin olvidarnos del resto", apuntó.

Jesús Rodríguez, listo para volver

Y es que el Barça para Maca "es un equipo al que conocemos muy bien", por lo que "veremos el vídeo y definiremos algunos patrones de juego y precauciones que tenemos que tener", al margen de garantizar que "vamos a intentar darlo todo y dar un bonito espectáculo, sabiendo que es muy complicado porque el Barça es el candidato a todas las competiciones".

Además, en el capítulo de bajas, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad recuperará para este duelo a Jesús Rodríguez. "Está bien, le ha venido bien el descanso y si no pasa nada tendré que pasar de nuevo por el doloroso trance de los descartes, pero bienvenido sea", apuntó Maca.