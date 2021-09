El Córdoba CF merece más ante el Tomares (0-0)

El Córdoba CF mereció mejor suerte ante un Tomares que logró sacar un punto de su visita a la Ciudad Deportiva. Los blanquiverdes tuvieron el control y gozaron de ocasiones, pero no estuvieron certeros de cara a puerta. Sin puntería, llegó el castigo, al sumar solo un punto en esta segunda jornada liguera en el Grupo IV de División de Honor Juvenil.

Tras perder en la jornada inaugural ante el Ejido (4-2), los de Alberto Fernández buscan sumar los primeros puntos de la temporada en la Ciudad Deportiva. Desde el inicio, los blanquiverdes quisieron llevar el peso del encuentro. Castillo, a los 20 minutos de juego, tuvo el 1-0, pero se topó con una gran intervención del meta sevillano.

Antes de llegar al descanso, Juanma también pudo poner por delante al Córdoba CF, pero su lanzamiento se fue por encima del larguero. En la segunda mitad, los blanquiverdes, que siguieron controlando el envite, no tuvieron suerte de cara a puerta y lo terminaron pagando caro, al no conseguir sacar los tres puntos frente a un ordenado Tomares.

Y no fue por ocasiones porque las tuvo de casi todos los colores. Marín y Hugo no atinaron a batir al meta sevillano. Castillo tuvo otra oportunidad, pero su disparo salió por encima del larguero. El gol era cuestión de tiempo, pero Tate, con un centro que no encontró rematador, Juanfran y Juanma no consiguieron que los tres puntos se quedasen en la instalación del Camino de Carbonell.

Con un punto de seis posibles, los de Alberto Fernández terminarán este exigente inicio liguero, con la disputa de su tercer envite liguero este domingo. Los blanquiverdes se cruzarán con un Sanluqueño que tampoco ganó en sus dos envites. Además, en esta segunda cita, los gaditanos, que empataron en la jornada inaugural (1-1), perdieron con claridad ante el San Félix (7-0).