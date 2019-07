El Córdoba CF Futsal cierra su portería con el fichaje de Gonzalo

El Córdoba CF Futsal da por cerrada su portería con el fichaje de Gonzalo. El club blanquiverde incorpora de esta forma un tercer guardameta para dotar de mayor competitividad a una línea en la que ya estaban Cristian y Nono Castro, héroes del ascenso a Primera División.

El arquero toledano es el sexto fichaje del conjunto que entrena Macario, después de los ya anunciados de Zequi, Javi Sánchez, Cristian Cárdenas, Pablo del Moral y Daniel Giasson. Gonzalo llega además con el extra de tratarse de un jugador sub 23 (tiene 22 años), lo que le da al Córdoba CF Futsal la oportunidad de inscribirlo como hombre del filial y estirar así un poco más su capacidad de fichar para la primera plantilla.

El nuevo portero del conjunto cordobés aterriza en Vista Alegre después de dos temporadas en el Soliss Talavera, equipo con el que ha jugado en Segunda División. Antes, Gonzalo se formó en el EM Bargas, equipo de su localidad natal. Su buen hacer le llevó a fichar por el Inter Movistar en edad juvenil en la temporada 2015-16, llegando incluso a debutar en Primera División en enero de 2017.

Gonzalo llega al Córdoba CF Futsal dispuesto a "no defraudar ante la gran oportunidad que me ha brindado el club de jugar en la mejor liga del mundo" y consciente de que "tenemos un gran año por delante y no lo vamos a desaprovechar", por lo que se mostró "ansioso por conocer a los que serán mis nuevos compañeros".

Una ficha aún libre

Tras este fichaje, el conjunto que entrena Macario tiene ya 16 jugadores en plantilla, fruto de las 10 renovaciones de jugadores del curso pasado y de las seis incorporaciones cerradas hasta la fecha. Con todo, la condición de sub 23 tanto de César como del recién llegado Gonzalo permite al cuadro cordobés guardarse una última ficha para alcanzar ese límite de 15 que establece la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Esa ficha podría ser utilizada durante este mercado veraniego ante una buena oportunidad de mercado, o bien quedar vacante a la espera de que durante la temporada se formalice un último fichaje.