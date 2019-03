Laura Díaz: "La situación del deporte femenino me resulta triste"

Como todas sus compañeras, tiene que alternar los entrenamientos con otras labores para poder subsistir, pues el fútbol femenino aún tiene "un largo camino por recorrer" para acercarse al masculino. Unas diferencias que éxitos como el ascenso del pasado fin de semana del Córdoba CF Femenino pueden ayudar a reducir. Pero mientras eso ocurre, Laura Díaz Moya (Córdoba, 1992) continúa por las mañanas con la fase de prácticas de su último año de Fisioterapia y por la tarde siendo la dueña del carril derecho de la escuadra blanquiverde.

–Digerido ya lo ocurrido el fin de semana. ¿Qué ha supuesto lograr el ascenso de categoría?

–A nivel personal, ha sido hacer realidad un sueño. Sin embargo, como equipo, como club, creo que ha sido todavía más, porque ha sido mucha la gente que se ha volcado con nosotros y que ha trabajado muy duro para ayudarnos a conseguirlo. El grado de satisfacción es máximo, cuesta creer que el primer año que se crea un proyecto así sea tan exitoso.

–Aunque ya era virtual, el equipo tuvo que esperar a otro resultado para poder celebrarlo.

–Ese día fue un poco montaña rusa. Empezamos jugando un partido que sabíamos que iba a ser bastante complicado, y más jugando en su casa. Parecía que lo teníamos con el 0-2 y, quieras o no, ya te veías en Primera B. En los últimos minutos se nos complicó la situación y éramos conscientes de que el empate no nos servía para lograr ese ascenso matemático. Cuando nos fuimos para el autocar el ánimo estaba decaído por cómo se había dado todo y la impotencia de haberlo tenido en nuestras manos y haberlo perdido. Pero el conocer el resultado del otro partido (Sporting B-Extremadura), el empate que a nosotras nos daba el ascenso, fue increíble, un subidón, casi volcamos el autocar.

–¿Qué fue lo primero que pensó o de quién se acordó en ese momento?

–Realmente no pensé en nadie en concreto, sólo en celebrarlo con el equipo. Ha sido un año donde hemos tenido que trabajar mucho y me alegra enormemente que haya dado sus frutos.

"Conocer el empate que nos daba el ascenso fue increíble, un subidón, casi volcamos el autocar"

–Usted fue una de las jugadoras que pasó de El Naranjo al Córdoba CF Femenino el pasado verano. ¿Qué cambios ha visto?

–Han cambiado muchos aspectos, de verdad. Yo, al igual que algunas de mis compañeras, veníamos como quien dice de un equipo de barrio (El Naranjo), donde no podíamos disponer de tantos recursos económicos, instalaciones, preparación física, no existía tanto compromiso por parte de las jugadoras... Lo he notado también mucho en el número de seguidores. Ya iba a vernos mucha gente antes, pero ahora he notado mayor interés por el fútbol femenino. Agradezco mucho al Córdoba por la oportunidad que nos han brindado, por proporcionar una mayor difusión de este deporte en nuestra ciudad y haber conseguido elevar un poco más a la mujer en este sector.

–Hasta hace sólo unas semanas estuvieron en la pelea por el liderato con el Santa Teresa y el Granada. ¿Se vieron con opción de pelear por algo más?

–Bueno, nuestro objetivo principal era quedar entre las cuatro primeras, que era lo que nos daría el ascenso directo a Primera B. No obstante, hemos tenido una mentalidad ambiciosa, viéndonos ahí arriba y con posibilidad de algo más.

–¿Qué esperan ahora? Imagino que el proyecto tendrá continuidad en su mayor parte...

–Ahora mismo nos queremos centrar en conseguir las tres victorias en los tres encuentros que nos quedan por disputar. Por lo demás ya se irá viendo, pero estoy segura que saldrán grandes cosas.

"Mi objetivo y el del equipo es centrarnos en ganar los tres partidos para ascender como terceras"

–El fútbol femenino empieza a tener mayor repercusión, hay estadios que se llenan, pero continúa habiendo grandes diferencias con el masculino. ¿Qué siente ante esta situación?

–La situación que vivimos me resulta bastante triste. No puedo concebir que en el siglo que estamos sigan existiendo diferencias de tal calibre. Pienso que en el deporte la mujer está muy poco valorada y respaldada para lo que se merece, además de tener muy poca cabida en los medios. A pesar de ello, en los últimos años hemos conseguido grandes logros en competiciones femeninas, y nos debemos ayudar de ello para seguir reclamando mayor igualdad e importancia para la figura de la mujer en el deporte en general. Queda un largo camino por recorrer.

–A nivel personal, ¿qué objetivo se marca a corto o medio plazo?

–Tanto mi objetivo como el del equipo a corto plazo es centrarnos en ganar los tres partidos que quedan para ascender a Primera B como terceras en la clasificación.