El Córdoba B necesita ganar para seguir soñando con el 'play off' de ascenso

Muy complicado, pero no imposible. Las opciones de que el Córdoba B logre finalmente clasificarse para el play off de ascenso no dependen ya sólo del propio conjunto blanquiverde, sino de que los implicados junto a él (Betis Deportivo, Los Barrios, Algeciras y Xerez DFC) también pinchen. Sobre todo el filial bético, del que le separan tres puntos y el goal average, que no puede ganar ninguno de sus dos partidos.

Para empezar, el filial cordobesista visita este sábado al Xerez CD (La Granja, 19:30), un rival que como el propio técnico blanquiverde, Juan Marrero, afirma, es un equipo "complicado, con un campo pequeño, de césped artificial" y frente al que "hay que sumar los tres puntos y esperar" para seguir con opciones de cumplir con el objetivo y finalizar en la cuarta plaza.

Para este decisivo encuentro, el técnico blanquiverde sólo tiene las bajas de los juveniles Alberto y Vargas, teniendo a su disposición a todos los jugadores del filial y al resto de juveniles... a la espera de la convocatoria del primer equipo.

Un derbi intrascendente

En el anticipo de la penúltima jornada liguera, además del duelo del filial en Jerez de la Frontera, tiene cabida también el último duelo provincial de la temporada. Pero la cita entre el Espeleño y el Ciudad de Lucena (Municipal, 18:00) ya es intrascendente, pues el conjunto local llega descendido hace algunas jornadas y el equipo lucentino con la permanencia certificada.

Eso sí, el cuadro del Guadiato quiere cerrar la temporada como local regalándole un triunfo a sus aficionados en un día en el que el club rendirá un homenaje a sus categorías inferiores y a su Escuela.

El conjunto que dirige José Ángel Garrido acumula de nuevo un amplio capítulo de ausencias en sus filas: Borja, Samu, Josan, Guti, Juanito, Fede, Lucena y Márquez, y la duda de Juanma Portales. Por su parte, en el Ciudad de Lucena, Diego Caro no podrá contar con Iván Henares, sancionado.