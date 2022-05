El Ciudad de Lucena tiene ante el Xerez CD la primera batalla por un bonito sueño

A por todas. El Ciudad de Lucena se cruza con el Xerez CD en una batalla por seguir vivo en la lucha por ascender a Segunda RFEF. Ante un reto complicado, los celestes, en su tercer play off consecutivo, quieren darse una alegría ante un potente cuadro jerezano que tiene una ventaja extra por acabar por delante en la clasificación. De este modo, en caso de empate final tras los 90 minutos de juego y los 30 de tiempo extra, será el equipo de Emilio Fajardo el que avance a la gran final del domingo 15 de mayo, que también se disputará en Estepona, sede neutral de estas eliminatorias finales.

En busca de escribir otra página bonita en su historia, el Ciudad de Lucena, tras acabar cuarto la fase regular en el Grupo X de Tercera RFEF, llega al momento de la verdad. Está a tres partidos de dar el salto de categoría, aunque conseguirlo es una obra de alto nivel. Lo primero es centrarse en un Xerez CD que llega a esta cita crecido de moral tras acabar con 12 jornadas sin perder. Unos números brillantes para los de Emilio Fajardo, a pesar de que variase su plantilla durante el mercado invernal.

Tras dos semanas de entrenamiento con el punto puesto en este envite, el Ciudad de Lucena, que viaja con todos sus jugadores disponibles tras recuperar también a Julio Rico y Salvi Blázquez, que andaban con unas ligeras molestias, buscará hacer su partido para que la balanza final se decante de su lado. Es una final por seguir vivo por un bonito objetivo, por lo que el duelo se resolverá por los detalles. Seguridad, acierto y moral son clave en una eliminatoria de este tipo.

También es cierto es que el Ciudad de Lucena debe marcar para poder seguir hacia adelante, aunque en un partido de este tipo puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Con todos disponibles, Dimas Carrasco podrá tirar de su once tipo para deshacerse de un Xerez CD que tiene las ausencias de Migue García y de Juanca.

Uno de los puntos fuertes del cuadro lucentino a lo largo de la fase regular fue su seguridad defensiva, la que tratará de sacar a relucir ante un Xerez CD con muchas variantes ofensivas. Además, con la fortaleza de Joao Paulo en el centro del campo, es el momento de hombres como Mario Ruiz, Nacho Fernández, Iván Henares, Zequi Díaz y Javi Forján, que se reencuentra con su exequipo.

Con ambiente por parte de las dos aficiones, que no cubrirán las 1.400 localidades que tenía cada una en el Francisco Muñoz Pérez, los celestes buscarán dar el do de pecho ante un Xerez CD al que conocen a la perfección. En la fase regular, cada uno ganó en su respectivo estadio. Ahora todo es a una carta. No hay más. Seguir vivo o coger vacaciones ya.

"Tenemos nuestras armas"

En este sentido, Dimas Carrasco expuso en sala de prensa que "ellos tienen que ascender sí o sí, así se lo pide su masa social, es el segundo equipo más importante de esta categoría después del Recreativo de Huelva". No obstante, el preparador del cuadro celeste indicó que afrontan "el reto ilusionados". "El formato sólo nos permite ganar, superar al Xerez CD en todos los aspectos, y es lo que vamos a intentar. De todos modos, es la primera vez que en Lucena se logra esto tres veces de forma consecutiva y eso para nosotros ya es un éxito. Compartir emociones con esta afición siempre es un orgullo", indicó el técnico sevillano.

Por otro lado, recordó que "el primer play-off ante el Betis Deportivo lo vivimos con demasiada tensión, nos lo tomamos a vida o muerte y la experiencia adquirida el pasado año ante el Ceuta nos permite afrontar esta eliminatoria con otra perspectiva, hay jugadores que ya lo vivieron y todo aporta". De este modo, aclaró que este tipo de partidos lo marcan "los detalles, un saque de banda, un contragolpe... Si somos capaces de dominar esos detalles, podemos llevarnos el triunfo".

Otro factor que influye es que ambos conjuntos se conocen "perfectamente" porque se enfrentaron, como recordaba Dimas Carrasco "en Copa RFAF, en Liga y hemos visto algunos partidos más". "Tienen muy buenos jugadores, aunque es cierto que a partir de diciembre se reestructuró su plantilla. No deja de ser uno de los equipos más grandes de la categoría después del Recre. Tiene que subir sí o sí, así se lo hace ver su afición. Nos vamos a medir a un bien equipo", comentó el técnico del Ciudad de Lucena.

"Cada uno tenemos nuestro sello de identidad diferente, pero buscamos lo mismo, imponernos al rival", expresó un Dimas Carrasco que advirtió que "si les dejamos correr, a la contra nos pueden hacer mucho daño, así nos marcaron dos goles en Jerez. Insisto, tienen buenas individualidades, como Joselillo o Borja...".

"Tenemos nuestras armas, somos un bloque en el que destaca el colectivo, llegamos al gol desde el fútbol y también tenemos nuestras opciones para llevarnos el triunfo", destacó Dimas Carrasco. "Si estamos certeros arriba, creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos la victoria. Debemos encontrar esa eficacia porque a nivel defensivo hemos terminado el último mes muy fuertes y muy sólidos y va a ser difícil que encajemos gol", apuntó el preparador del cuadro lucentino.

Dimas Carrasco espera que "a la tercera sea la vencida, pero no es fácil. He visto al Malagueño tener que sufrir seis play off para subir, al Cádiz siete para ascender de Segunda B a Segunda A... Nosotros lo que tenemos que hacer es afrontar el partido con la mentalidad que hemos tenido este último mes, con ese espíritu competitivo y volviendo a esa identidad como equipo. El fútbol no entiende de merecimientos". Y a por ello va un Ciudad de Lucena que, de ganar, esperará rival para el domingo 15 del vencedor del duelo entre el Utrera y el Gerena.