Toni Pérez afronta el "reto súper importante de llevar al Ciudad de Lucena a Segunda B"

El Ciudad de Lucena sigue acumulando días de trabajo en su objetivo de preparar de la mejor manera posible su participación en el play off exprés de ascenso a Segunda División B. Con toda la plantilla integrada ya en un único grupo, el conjunto celeste está centrado en la semifinal que le medirá al Xerez DFC, que pasa por ser el primer paso de un "reto súper importante" que el grupo afronta con "mucha ilusión" para intentar conducir al equipo lucentino de nuevo a la categoría de bronce.

Uno de los hombres clave en el esquema de Dimas Carrasco es Toni Pérez, que en su encuentro con los medios de comunicación admitió que "la vuelta es difícil porque nunca sabes cómo va a responder el cuerpo tras tanto tiempo parado, pero el equipo es muy profesional, hemos vuelto todos en un buen tono físico y nos está costando algo menos de lo esperado".

El jugador celeste reconoce que "es una situación diferente porque siempre tienes esos nervios porque el virus lo ha pasado mucha gente y cualquiera puede dar positivo sin saberlo, pero por suerte estamos todos bien, el equipo otra vez cogiendo dinámica, entrenando todos juntos, que se agradece un montón, y ya con muchas ganas de que llegue lo bueno".

Y eso no es otro que el play off, la pelea por el ascenso que "es el objetivo por el que venimos luchando desde principios de julio". "Sabemos que hay mucha gente detrás, aunque no puedan estar presentes, y tenemos una ilusión tremenda porque es un reto súper importante y vamos a luchar muchísimo porque todos tenemos mucha ilusión por llevar al Ciudad de Lucena a Segunda B", insistió Pérez, que junto al resto del bloque "poco a poco" va cogiendo "sensaciones" con la pelota y encontrándose "mejor".

Mirando a ese choque, todavía lejano, ante el Xerez DFC en Marbella, Toni tiene claro que "es una final que sabemos que se va a decidir por detalles". Y sin el factor público a favor de uno u otro, toca acostumbrarse a esta nueva normalidad y "saber estar unidos en los malos momentos que llegarán durante el partido y aprovechar los buenos, porque si dominamos esos detalles nos acercaremos mucho más a nuestro objetivo".

"Desde el primer día se ha visto una intensidad y unas ganas dentro del equipo brutal", incidió Toni Pérez, que volvió a incidir en que en la promoción de ascenso "estamos todos muy parejos, las opciones son muy parecidas al final porque somos cuatro grandes equipos". Pero antes de pensar en una final ante el Betis Deportivo o el Utrera toca superar al Xerez DFC, que "es un gran equipo, nos lo demostró en Chapín -los azulinos vencieron 1-0-, y tocará analizarlo, ver en qué fallamos en aquel partido y tratar de hacerlo lo mejor posible en esos 90 minutos".

El futbolista celeste es consciente de que "el que más sea fiel a su identidad y a lo que le ha llevado a conseguir estar arriba" será el que se lleve el gato al agua, aunque en el Ciudad de Lucena se afanarán en "estar concentrados, dominar todo, las áreas y ser nosotros". Todo en una fase de ascenso que Toni Pérez no descarta que se juegue con público porque "al final hablan de que a finales de junio se va a poder meter gente en Segunda y, aunque al final es hacer cábalas porque depende de gente de arriba, ojalá pueda haber gente con nosotros".