Punto y final a la primera vuelta de la competición para los cuatro equipos cordobeses que compiten en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División. Dejando a un lado al Córdoba B, del que se esperaba bastante más, el Ciudad de Lucena, el Salerm Puente Genil y el Pozoblanco cumplen con sus objetivos propuestos al comienzo de la temporada.

Tras las primeras once jornadas, diez encuentros por equipo al haber 11 en este subgrupo, el Ciudad de Lucena, que es líder, y el Salerm Puente Genil, tercero, deben mantener su ritmo para pelear por lo máximo en la segunda fase de la campaña. Por su parte, el Córdoba B, muy mermado por las bajas en esta primera parte de la temporada, tiene que dar un paso al frente para mirar a una zona más alta y dejar así atrás la pelea por la permanencia. Y el Pozoblanco, tras el adiós de Javi Moreno y la llegada de Emilio Fajardo, está a un gran nivel y, a pesar de que ir noveno, aspira a dar la campanada y meterse entre los seis primeros.

El Ciudad de Lucena, un líder intratable

Tras quedarse a las puertas del ascenso en verano, el Ciudad de Lucena, con un plantel renovado pero corto de efectivos –este viernes hizo oficial el fichaje de Santi Rosa-, tenía el claro objetivo de volverá luchar por lo máximo. Con los hermanos Carrasco al frente del proyecto por segundo curso seguido, desde el inicio se puso manos a la obra para estar entre los mejores. Y lo han conseguido al cierre de la primera vuelta.

Con 23 puntos en su casillero, el cuadro celeste, que disfrutó también de una histórica eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla (0-3), está al frente de la clasificación gracias a sus siete victorias, dos empates y una única derrota. Este revés fue en Lepe ante el San Roque en la segunda jornada de competición (1-0). Desde esa fecha, gracias a su polivalencia y carácter, ha enlazado de forma consecutiva ocho jornadas sin perder. Aunque rompió en Pozoblanco, con su igualada, una dinámica de cuatro triunfos seguidos, el equipo de Dimas Carrasco recuperó el liderato en la última cita del 2020 tras ganar el derbi al Salerm Puente Genil en el Polinario (0-1). Y este 2021 arrancó de la mejor manera con una goleada ante La Palma, que le sirvió para sellar ese primer puesto al final de la primera vuelta de la competición.

Con un once reconocible, Dimas Carrasco ha conseguido que todos sus jugadores se sientan importantes. Eso sí, tiene una clara columna vertebral con Álex Lázaro en la portería –se perdió la cita con La Palma-, el capitán Pablo Gallardo –comenzó el año sancionado-, Adri Ruiz –un pilar en la medular-, la polivalencia de Toni Pérez, la calidad de Nacho y Mario Ruiz y el gol de Juan Delgado. Con 18 goles marcados, el Ciudad de Lucena tiene el mejor ataque del subgrupo y también la mejor defensa tras encajar solo seis tantos. Con estos brillantes números, los aracelitanos llegan muy bien colocados a la segunda vuelta, donde tratarán de repetir estas cifras para estar en la pelea con los mejores en la siguiente fase.

El Salerm y sus armas para estar con los mejores

Tras quedarse el curso pasado a las puertas del play off, el Salerm Puente Genil mantuvo su confianza en Diego Caro. El técnico villarrense ha armado un equipo para estar peleando entre los mejores sin los presupuestos de equipos del mismo subgrupo como el Ciudad de Lucena o el San Roque de Lepe. Y ahora mismo lo está consiguiendo tras una positiva primera vuelta.

Situado en la tercera plaza de la tabla con 19 puntos tras los celestes y el San Roque de Lepe, al que se enfrentarán este domingo, los pontanenses, que encadenan tres triunfos de forma consecutiva lejos del Polinario, tienen también jugadores de peso como Álvaro García, Núñez, Manolo Cano, Yona, Migue García, Gato, Carmona o Migue García y el poderío ofensivo de Salva Vegas, Diego Canty, Félix Chenkam y un Ezequiel Lamarca que está dando muchos puntos con sus goles.

En diez citas disputadas, el balance del Salerm es de seis victorias, un empate y tres derrotas (Castilleja, Utrera y Ciudad de Lucena), con 15 goles a favor y 11 en contra. Además, Diego Caro, que tiene una base clave en su once inicial, también ha logrado que todos sus jugadores se sientan con peso en el equipo. De hecho, no se esperan refuerzos en este mercado invernal en un club que quiera seguir en esta línea para estar en la segunda fase con los mejores.

El Córdoba B y sus altibajos

El filial blanquiverde, que salvó la categoría el curso pasado gracias a la crisis sanitaria del covid-19, no ha estado al nivel esperado en la primera vuelta. Situado en la octava plaza gracias a su último triunfo en el derbi ante el Pozoblanco, los cordobesistas suman 11 puntos gracias a sus dos victorias, cinco empates y tres derrotas.

Con nueve goles marcados y nueve encajados, el problema del cuadro de Germán Crespo ha estado en las numerosas bajas que han lastrado al equipo en varias jornadas. A ello se suma que tres piezas importantes como Julio Iglesias, Alberto del Moral y Luismi no han podido estar al cien por cien con el B. El primero por una lesión que ya entra en la recta final, mientras que los otros dos porque han formado parte del primer equipo. En este aspecto, el pivote no va a jugar más con el filial porque se asentó a las órdenes de Pablo Alfaro, mientras el ex del Ciudad de Lucena, que aportó su calidad y sus goles cada vez que jugó, suele entrar en lista cuando hay ausencias en la zona ofensiva.

En muchos momentos del curso, existió en ataque una Luismidependencia. Los problemas ofensivos del Córdoba B son claros en un equipo que necesita que Veloso y Diego Domínguez aporten más. El segundo ya lo hizo el pasado domingo ante el Pozoblanco, ya que su doblete sirvió para sacar los tres puntos. Aún así, el club busca mejorar esa parcela en este mercado de invierno para dar ese salto necesario en la clasificación y así optar a cotas más altas que pelear en la segunda fase por la permanencia.

El Pozoblanco, de menos a más

En su segundo curso seguido en Tercera División, el club buscaba sellar la permanencia, gran objetivo de la actual campaña, con un equipo joven y la experiencia de Javi Moreno como principales avales. Sin embargo, tras la segunda cita liguera, el de Silla puso rumbo al Ejea, de Segunda B y la entidad firmó a Emilio Fajardo, que logró el ascenso con el Algeciras a la categoría de bronce.

Tras sumar un punto de seis posibles, la llegada del preparador natural de Benidorm supuso un revulsivo a un equipo situado en la zona baja. Sólo dos derrotas desde que se hizo cargo del club, lo que habla muy bien de un Pozoblanco muy correoso y que tiene una gran identidad de juego. Con una clara columna vertebral con Javi Dela, Santacruz, Joel Armengol, Brian Triviño y Zara, los pozoalbenses marchan novenos con 11 puntos gracias a dos triunfos, cinco empates y tres derrotas.

Con siete goles a favor y nueve en contra, los vallesanos han sufrido muchas salidas, hasta siete, en su plantilla. También han ido llegando jugadores como Troyano, Miguel Cancelo, Luis Fraiz o Rubén Sánchez a lo largo de este curso. No serán los únicos porque quieren mejorar esa zona de ataque con un mediapunta y un extremo derecho. Todo ello para intentar sellar la permanencia y pelear, si se puede, por cotas más altas según los resultados que conquiste en esta segunda vuelta de la competición.