Un arrollador Córdoba Futsal golea sin piedad al Burela (1-4)

Al Córdoba Futsal no hay quien le frene. Tercera jornada liguera y ya suma dos victorias consecutivas, la última ante el Burela en tierras gallegas. Con goleada y desplegando intensidad y un arsenal ofensivo que no está notando la baja del pívot Alberto Saura, los de Josan González pasaron por encima de su rival y confirman un inicio de temporada ilusionante.

Después de lograr la primera victoria de la temporada ante todo un Palma Futsal candidato a luchar por el título liguero a final de temporada (4-2), el Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió al Vista Alegre de Lugo con la ambición de seguir ampliando el buen inicio de campaña. Y así fue, aunque precisamente a los de Josan les costó entrar en el partido. Fue Renato quien se atrevió primero poniendo a prueba a Cristian, titular por segundo partido consecutivo. Aunque pronto se reactivó un cuadro cordobés que por medio de Álex Viana y Shimizu puso a prueba la meta local en varias ocasiones.

El ala brasileño pudo marcar al comienzo, pero el meta Edu le ganó la partida. Los blanquiverdes habían ganado el terreno a un Burela que lograba hacer daño por medio de las imprecisiones que cometió el Córdoba Futsal. Estaba siendo un choque igualado con los visitantes algo más decididos. Presión alta y peligro en campo rival. Tanto fue así que el gol no tardó en llegar. A los nueve minutos, desde la esquina la puso Lucas Perin y el esférico llegó directo a los pies del veterano Miguelín. Tras el genial bloqueo de Caio César, el ala no falló con el disparo para adelantar a los suyos y estrenarse como goleador con la elástica cordobesista.

Con el marcador a favor, el guion del encuentro seguía igual. Cristian tuvo que estar atento para evitar el empate de un cuadro lucense que conseguía llegar al campo visitante, pero cuya falta de ideas y de efectividad empañaban sus acciones ofensivas. Luego, Viana estrelló el balón en el larguero, en el que pudo ser el gol de la tranquilidad para los suyos. Ese tanto llegó al borde del descanso. Shimizu cabalgó la banda al contragolpe y dejó tirado al defensor en área rival con un magnífico recorte que, en vez de tirar, decidió servirlo en bandeja para un Zequi que no falló.

El golpe definitivo

Levi obligó al meta blanquiverde a estirarse al final de la primera parte y en el inicio de la segunda fue David Pazos quien puso en peligro la portería del Córdoba Futsal. Parecía que no iban a regalar los tres puntos fácilmente en su pabellón. Sin embargo, los de Josan González no se vinieron abajo en ningún momento. Muy trabado, con muchas pausas y el baile de tarjetas amarillas reluciendo y enfureciendo a cuerpos técnicos y jugadores, la intensidad del partido subió como la espuma.

A la media hora de choque, el cuadro cordobés volvió a golpear sin piedad. De nuevo la estrategia desde el saque de esquina dio sus frutos como en el primer gol, aunque esta vez fue Zequi y su precisión al disparo quien hizo el tercero. Alberto Riquer optó por atacar con portero-jugador. Creyeron en una remontada que el Córdoba Patrimonio no puso nada fácil. Y es que, tan cómodos se sintieron los blanquiverdes sobre el parqué gallego que volvieron a aumentar su ventaja gracias a la cabeza de un Ricardo Mayor que se anticipó a la salida del meta local.

El marcador daba tranquilidad a un Córdoba Futsal arrollador. Entre los intentos burelenses, Pablo del Moral cometió un penalti a falta de minuto y medio para el final. Iago Míguez lo convirtió con un potente chut a su izquierda y puso el 1-4. Ya no daba tiempo para más y ese fue el resultado definitivo. Los de Josan González se marcharon de tierras gallegas con su segunda victoria consecutiva y el Burela sigue sin saber lo que es ganar en lo que va de temporada.