El Ángel Ximénez anuncia su segundo fichaje: el cordobés José Padilla

La plantilla del Ángel Ximénez-Avia ha alcanzado la decena de jugadores tras confirmar el club su segundo fichaje, el cordobés José Padilla. La entidad de Puente Genil cierra de esta forma la posición de extremo con un jugador que llega de Primera Nacional, donde ha brillado los últimos cursos en las filas del Maristas Algemesí, y que por tanto se estrena en la Liga Asobal.

A sus 25 años, José Padilla confirma su progresión dando el salto a un Ximénez que vivirá su octava temporada en la máxima categoría. El exterior regresa a casa avalado por Miguel Ángel Moriana, integrante del cuerpo técnico de Paco Bustos, que lo tuvo a sus órdenes en el Algemesí, desde donde el pasado verano también llegó Márcio da Silva.

Anteriormente, el cordobés había pasado por el Balonmano Aguilar, tras concluir su etapa formativa en el Cajasur Córdoba BM, en cuyo primer equipo militó también durante cuatro campañas. Campeón de España y subcampeón de Europa universitario con la Universidad de Córdoba en el curso 14-15, destaca por su facilidad para ver portería desde el extremo y salir al contragolpe.

José Padilla peleará por el puesto de extremo izquierdo con Xavi Tuà, mientras que en el derecho librarán esa misma batalla el capitán José Cuenca y Manu Díaz, que hace unos días inauguró el capítulo de fichajes del equipo de Puente Genil. La nómina de jugadores del plantel se completa con los porteros Álvaro de Hita y Adi Ahmetasevic, los pivotes Javi García y Márcio da Silva, el central Juan Castro y el lateral izquierdo David Estepa. La primera línea es ahora el punto a reforzar por la dirección deportiva pontana.

"Estoy muy orgulloso de que un equipo como el Ángel Ximénez se fije en mí para poder formar parte de su plantilla", ha comentado Padilla tras formalizar su fichaje, en declaraciones recogidas por el propio club en las que no esconde las "inmensas ganas de debutar en Asobal y más en un equipo de nuestra tierra, de Córdoba, que es donde me he formado toda mi vida".

El exterior promete "trabajar muy duro" para acoplarse "rápidamente al sistema de la plantilla y demostrar que el trabajo que he ido haciendo año tras año no sea en vano". "Quiero demostrar que estoy a la altura y ser uno más de la plantilla", ha insistido el cordobés, que espera formar parte de "un equipo fuerte, un rival a batir", para lo que será fundamental que "demos buenas sensaciones".