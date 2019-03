Alfonso Cabello lidera a la selección española de ciclismo adaptado en pista en el Mundial

Alfonso Cabello lidera a la selección española de ciclismo adaptado en pista que desde este jueves y hasta el próximo domingo afronta el Campeonato del Mundo de Apeldoorn (Países Bajos). El ciclista rambleño es uno de los grandes favoritos para adjudicarse la medalla de oro en la prueba del kilómetro -en la modalidad C5-, de la es que el actual plusmarquista mundial, además de defender título. En tierras neerlandesas, Cabello parte con el reto de subirse a lo más alto del podio mundial por quinta vez en su carrera, para lo que se probó con victoria la pasada semana en el Campeonato de España.

Además de ser uno de los grandes favoritos en su prueba fetiche, que disputa este jueves, el ciclista de La Rambla afronta con opciones de subir al podio la prueba de velocidad por equipos, que se celebrará el domingo, junto a sus habituales compañeros Amador Granados y Eduardo Santas. Cabello será el encargado de realizar la última posta, en un trío español que se encuentra en la terna de equipos candidatos a ocupar un lugar en el podio.

Félix García Casas, seleccionador español, se ha mostrado confiado sobre las posibilidades de Cabello de conquistar su quinto título mundial. "Creo que llega mejor que nunca. Alfonso tiene que aspirar a bajar del 1:05; es un corredor muy solvente, lo viene demostrando año tras año en grandes citas y esperemos que pueda revalidar el oro", ha asegurado sobre el rambleño.

En el momento de forma ideal

El propio ciclista reconoce que llega "en un buen momento de forma" y tranquilo porque "el trabajo está hecho, sólo queda que todo vaya según lo previsto, tener buenas sensaciones y hacerlo lo mejor que sé".

Cabello prefiere centrarse en los días previos a la competición en cuidar los últimos detalles, sin señalar quiénes pueden ser sus rivales. "No me gusta fijarme en lo que hacen los demás, intento mejorar yo mismo y centrar mis esfuerzos en lo que está en mi mano para mejorar. No soy una persona que haga un seguimiento de los rivales", ha apuntado el rambleño, que quiere centrarse en sus entrenamientos porque cree que "ese es el camino para mejorar y no fijarme en los demás; se pierden muchas fuerzas por ahí".