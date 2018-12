Otra mancha al deporte rey

La lacra de la violencia ha vuelto este fin de semana a hacer acto de presencia en un campo de fútbol. El técnico del Salerm Puente Genil, Juanmi Puentenueva, fue agredido durante el transcurso del partido que medía a su equipo con el Conil (2-2), dentro del Grupo X de Tercera División, lo que le obligó a pasar por un centro sanitario antes de interponer la correspondiente denuncia. Ambos clubes condenaron de inmediato los actos y el entrenador ya ha matizado que quiere pasar página y pensar sólo en el fútbol.

Tras un partido normal, en el que los pontanos tomaron dos goles de ventaja neutralizados en la segunda mitad por el conjunto gaditano, el tramo final rompió cualquier guion escrito en un terreno de juego. Porque nada más conseguir la igualada el Conil, a escasos minutos del 90’, un aficionado, desde la grada, que está muy pegada a los banquillos, comenzó a increpar duramente a Juanmi Puentenueva.

No contento con esa actitud, y según apunta el vicepresidente del Salerm Puente Genil, Faustino Navas, "logró acceder al campo y encaró a Juanmi, lo agarró de los hombros y le propinó un rodillazo en sus partes". Tras la agresión tuvo que ser "la Guardia Civil la que cogió al individuo y lo echó del campo".

El propio directivo rojinegro se encargó de acompañar al técnico al ambulatorio de la localidad, donde fue atendido en urgencias. Los servicios médicos detectaron "una inflamación en el testículo izquierdo y le mandaron calmantes y antiinflamatorios".

Denuncia tras pasar por el ambulatorio

Descartada cualquier dolencia grave, y con el parte médico, tanto Puentenueva como Navas acudieron al cuartel de la Guardia Civil para "presentar la correspondiente denuncia". Un trámite que el técnico continuó a pesar de recibir la llamada telefónica "del agresor pidiéndole perdón y disculpas, que fueron aceptadas".

Además el colegiado del partido, el sevillano Manchón Muñoz, también reflejó lo acontecido en el acta, en los siguiente términos: "En el minuto 84 el encuentro estuvo detenido durante dos minutos debido a que un aficionado saltó al terreno de juego, propinando una patada al entrenador del equipo visitante. El entrenador no precisó asistencia médica. El delegado visitante me comunica al final del partido que se encuentra dolorido en la zona púbica y que va a acudir a la mutua. No aporta parte facultativo". Ahora, habrá que esperar sanción.