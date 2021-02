El Adesal lanza un grito de auxilio: "Estamos en riesgo de no poder acabar la temporada"

"Estamos en riesgo de no poder acabar la temporada". Ese es el grito de auxilio que ha lanzado el Adesal, club cordobés que milita en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, la llamada Liga Guerreras Iberdrola, ante lo que consideran una situación límite por el incumplimiento de "los compromisos adquiridos" por las distintas instituciones. Un problema sobrevenido a mitad del curso que ha dejado a la entidad fuensantina, en palabras de su presidente, Francisco Castillo, prácticamente "sin liquidez" siquiera para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de rivales.

De hecho, el Adesal juega este miércoles en Granollers un partido aplazado de la jornada 8 y parte esta misma noche en autocar hacia tierras catalanas ante la imposibilidad de hacer frente al gasto de un hotel, con el viaje de vuelta programado nada más finalizar el choque, una situación del todo alejada a la que se espera de un club que vive en la División de Honor. El lunes recibirán al Elche, pero para la final ante el Morvedre valenciano -equipo con el mismo objetivo de la permanencia- del siguiente fin de semana "no sabemos ni cómo vamos a poder realizar el desplazamiento", recuerda el dirigente.

"Tenemos un serio problema de liquidez", insiste Castillo, que achaca al retraso continuado en plasmar negro sobre blanco "los compromisos adquiridos" por las distintas instituciones tras el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola del pasado verano el "serio problema" que amenaza con ahogar al club. "No sabemos si podemos contar con ese dinero o no, aunque está contabilizado en el presupuesto", continúa el mandatario, sabedor de que las cuentas a mitad de campaña empiezan a no salir por esos incumplimientos prolongados y de que "las ayudas luego serán tarde, porque al club lo meten en un problema".

Y no solo a la hora de afrontar el día a día, sino también a la hora de poder competir en igualdad en una competición que entra en su fase decisiva. El Adesal es ahora mismo colista del Grupo B, pero aún tiene que afrontar tres partidos clave de la primera fase, con puntos en juego que luego valdrán en la segunda, de otros ocho encuentros, en la que ya se decidirán los descensos. En total, más de tres meses de temporada que la entidad de La Fuensanta encara con el agua al cuello.

Es más, es que el propio desconocimiento de si las cuentas del presupuesto podrán seguir saliendo impide reforzarse ahora mismo al equipo de Rafael Moreno para tener más garantías de éxito en su batalla por la salvación. Un aspecto a tener en cuenta sobre todo porque el técnico se mantiene a la espera del regreso de Camila Bonazzola y Armina Isic, a las que unos problemas burocráticos mantienen en sus países. Por el momento sí está ya de vuelta Maura Álvarez, y las otras dos se espera que puedan llegar a final de semana.