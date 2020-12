El Adesal y Asun Batista separan sus caminos

En pleno parón competitivo, y a casi cuatro semanas de retomar la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, el Adesal ha anunciado este lunes la rescisión del contrato de Asun Batista, una de las jugadoras clave en el ascenso a la máxima categoría. Una decisión sorpresiva que no ha enfrentado a ambas partes, que no acaban de ponerse de acuerdo sobre cómo se ha llegado a tal extremo.

Mediante un comunicado, el club de La Fuensanta ha advertido de que la desvinculación se produce tras "un acuerdo" para dejar en nada los meses que restaban de contrato, que acababa al final del curso, alegando "motivos laborales". Acto seguido, el Adesal agradecía "el compromiso y el esfuerzo" de la malagueña en su etapa en Córdoba y le deseaba la mejor de las suertes tanto en el apartado deportivo como el personal".

Unos argumentos que, sin embargo, han encontrado rápida respuesta en Asun Batista. La jugadora, a través de sus redes sociales, ha querido aclarar lo ocurrido. "Desmiento. No es acuerdo mutuo, ni es por razones laborales", ha apuntado, destacando que se trata de una "decisión del club" que no esperaba: "Me guardo los motivos reales. Acabemos bien, que yo me iba feliz por lo vivido".

Más allá de esta polémica, el Adesal empieza a fijar la mente en su retorno liguero en el Grupo B de la Liga Guerreras Iberdrola, en el que ahora mismo es colista con solo dos puntos después de siete partidos jugados. Las cordobesas arrancarán la segunda vuelta el próximo sábado 16 de enero en la pista del Granollers, líder invicto con 10 puntos, pero que ahora tendrá que hacer frente a la importante baja de la internacional española Kaba Gassama tras su traspaso al Nantes.