La falta de acierto condena al Córdoba Femenino ante el Granadilla Tenerife B (0-1)

El Córdoba Femenino cayó sorprendentemente ante el Granadilla Tenerife B en un encuentro que controló durante los 90 minutos, con una segunda parte repleta de ocasiones a su favor. Sin embargo, un contragolpe justo antes del descuento final dio lugar a un tanto de Eulalia Lemes que hunde a las blanquiverdes, quienes suman dos derrotas en casa y dos victorias como visitantes y dan un paso atrás en la clasificación del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola.

Tras el buen partido de las de Pepe Contreras en Sevilla que les dio la victoria ante el Betis Féminas B (0-2), el cuadro cordobés llegaba motivado a esta cuarta jornada liguera. De hecho, tuvo un arranque intenso, aunque con dificultades para hacer excesivo peligro en el área rival. La primera ocasión clara estuvo en las botas de Andrea Blanco, pero la guardameta visitante le ganó la partida. Fue de las pocas llegadas con peligro que se vieron en una disputada primera mitad que el Córdoba Femenino dominó.

La falta de precisión en el último pase estaba condenando a unas locales que jugaban con actitud, mientras que las tinerfeñas buscaban hacer daño al contragolpe sin demasiada efectividad. Al borde del descanso se vieron las mejores oportunidades. Primero fue Andrea Blanco quien envió fuera su potente disparo dentro del área visitante y luego María Avilés volvería a tenerla en sus botas.

La segunda parte tuvo un guion diferente. Al poco de arrancar, un error de la guardameta chicharrera dejó muerto el esférico en su área pequeña. Tras varios rebotes, disparos e intentos blanquiverdes por marcar, las de Pepe Contreras no lo lograron y la jugada terminó con un disparo de Paula Moreno por encima del larguero. Luego, la portera Andrea Gurtner volvió a sacar otra ocasión de oro, esta vez de María Avilés. Las blanquiverdes estaban siendo un vendaval contra la meta tinerfeña. Solo les faltaba acierto.

El control del balón y las ocasiones eran locales, pero ni los cambios lograban ese gol que tanta falta les hacía. De nuevo a una insistente María Avilés le sacaron el balón en la línea de gol. Y es que el conjunto cordobés llegaba con soltura, pero sin fortuna. Tanto que apenas les quedaban 15 minutos para abrir un marcador que seguía intacto. Incluso el larguero frenó las intenciones de un Córdoba Femenino ansioso tras la pausa de hidratación.

Laura González reventó las redes de la meta tinerfeña, aunque por el lateral. No lograban marcar y lo necesitaban. Sobre todo porque el Granadilla Tenerife B no estaba hundido. A las de Santiago Lemus todavía les quedaba una baza ofensiva pese a que no tuvieron ninguna ocasión de peligro en todo el encuentro. Y así de cruel es el fútbol. En el 89', un dos contra uno al contragolpe acabó con Eulalia Lemes batiendo a Arrate. Los posteriores intentos por igualar la contienda fueron inútiles y, pese a que no se hizo justicia, las de Pepe Contreras acabaron lamentado las oportunidades perdidas y los tres puntos que se les vuelven a escapar como locales.