Zequi se despide del Córdoba Futsal en busca "de nuevos desafíos"

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya trabaja en su sexta campaña consecutiva en la élite del fútbol sala nacional. Tras finalizar el ejercicio 23-24 ante el Barça en Vista Alegre, la entidad blanquiverde dio a conocer el pasado lunes el estado de su plantilla, de la que saldrán seis jugadores al cierre de este curso. Uno de ellos es Ezequiel Montero Zequi, que dice adiós al club cordobesista para buscar "nuevos desafíos".

En una carta en sus redes sociales, el ala gaditano expuso que "después de cinco años remando en un mismo barco, el cual considero como mi casa, he tomado la decisión de buscar nuevos desafíos". "Este momento pensé que nunca llegaría y ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera deportiva", expuso un Zequi que ha vivido "muchísimas emociones encontradas".

"Me voy con la satisfacción de haberlo dejado todo en cada partido y cada entrenamiento. Me voy con la cabeza muy alta porque sé que este club crece a pasos agigantados y yo he crecido junto a él", apuntó un Zequi que también quiso dar las gracias en su carta de despedida "al presidente, entrenadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, compañeros y cada una de las personas que me han ayudado en mi formación, tanto deportivamente como personalmente".

"Solo me queda dar las gracias en mayúsculas a una afición de bandera, que cada año está al pie del cañón y que rema junto a los jugadores para mantener al equipo de su ciudad en la mejor liga del mundo", señaló un Zequi que cierra "el telón de esta bonita historia". Lo hace "de momento" porque el ala gaditano está "seguro que la historia no ha llegado a su fin".

Tras el ascenso a Primera División, el Córdoba Futsal firmó a Zequi en la campaña 19-20, la de su estreno en la élite del fútbol sala nacional. Desde ese momento, el ala gaditano ha ido creciendo curso tras curso para firmar un total de cinco campañas con la entidad cordobesista, en la que se ha ido convirtiendo en una pieza básica en los planes de Josan González.

Durante estos cinco cursos en el Córdoba Futsal, Zequi anotó un total de 58 goles en 134 partidos de liga. En este último ejercicio, el ala gaditano, elegido uno de los capitanes junto a Fabio, marcó 14 goles en 26 encuentros -sufrió también una lesión en su órbita y maxilar derecho-. Con la decisión tomada, la entidad cordobesista, que peleó por su renovación, pierde a uno de sus grandes pilares.

Tras cinco cursos como blanquiverde, Zequi busca nuevos desafíos en la élite del fútbol sala. Tal y como confirmó Relevo, el ala gaditano firmará por el Manzanares, un club que crece también en Primera División y disputará este curso el play off por el título tras terminar finalmente la fase regular en la octava posición de la tabla. Nuevos retos para un jugador que deja su huella en Córdoba.