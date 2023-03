La Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women escoge Córdoba sus maillots

Se acerca la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women 2023, tras la disputa de la masculina, que ha sido un auténtico espectáculo en algunos rincones memorables de la comunidad autónoma. Con la mirada ya puesta en el horizonte, este miércoles se han presentado los maillots de la ronda femenina para su segunda edición, que tendrá comienzo el 31 de mayo, en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

"La Vuelta Ciclista a Andalucía no es solo deporte, sino también cultura. Por ello, en este 2023 seguimos con la tradición de homenajear en los maillots a las ciudades andaluzas más icónicas. Esta vez, Córdoba será la protagonista con los arcos de su Mezquita, un sitio mágico con mucha historia", han asegurado desde la organización. No obstante, los maillots no serán el único lazo de unión entre Vuelta Ciclista a Andalucía y la cultura de esta comunidad autónoma, pues cada edición cuenta con la música en vivo de distintos artistas de la tierra. Este año, en la Ruta del Sol de Elite Women, la artista jienense Roko cantará su canción No vayas por ahí al comienzo del evento.

En el acto de presentación de este viernes han estado presentes Manuel Pérez, canónigo del Cabildo de la Catedral de Córdoba; Eduardo Lucena, delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía; Manuel Torrejimeno, teniente de alcalde, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Imdeco; Enrique González, director de marketing de la Vuelta Ciclista a Andalucía, y la artista Roko, autora de la sintonía de la Vuelta femenina de 2023.

"El Cabildo apoya el fomento del deporte y más si está unido a la cultura y a su promoción", ha afirmado Manuel Pérez. Asimismo, Eduardo Lucena y ha agradecido a la organización el haber tenido presente a Córdoba en esta edición, mientras Manuel Torrejimeno ha querido felicitar a la Vuelta por "convertir esta competición en referente a nivel nacional e internacional, contando con el mejor ciclismo masculino y femenino del mundo", y ha añadido: "Esto fortalece la posición de Andalucía y de Córdoba como destino preferente para la organización de eventos deportivos de primer nivel, objetivo por el que se está apostando desde la Junta de Andalucía y también nosotros desde el Ayuntamiento de Córdoba".

Por último, Enrique González ha ensalzado la cultura andaluza y se ha mostrado orgulloso de que "la organización esté apostando por la cultura y el deporte como nexo".