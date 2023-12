César Velasco y Rocío Gálvez encabezan los premios de la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba

La Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba (APDC) decidió en su asamblea anual otorgar los premios a los, a su juicio, mejores del año 2023. Los premios le fueron concedidos a César Velasco y Rocío Gálvez (mejores deportistas), al Real Club Priego de Tenis de Mesa (equipos destacado), al Cajasur Córdoba Balonmano juvenil (cantera), al Rallye Sierra Morena y al partido España-Suecia de fútbol femenino (eventos), a Suministros Coto (empresa), a Ignacio del Castillo y Celia García-Pantaleón (mejores trayectorias) y a Francisco Rodríguez (esfuerzo). Además, tendrán sendas menciones Juan Ignacio Grondona y Alba Cerrato. La asamblea también decidió otorgar a Antonio García Llácer la insignia de oro de la Asociación.

César Velasco López

Jugador egabrense de fútbol sala de 25 años. Durante la temporada 22-23 destacó por proclamarse campeón de la Copa de España con el Jaén Paraíso Interior, además de alcanzar la final de la Liga. El ala también debutó con la selección nacional, concretamente en un amistoso España-Brasil disputado en Teruel.

César fue uno de los jugadores que formó parte de la plantilla del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad que ascendió a Primera División en la campaña 18-19 y que debutó en esta categoría a la siguiente. Posteriormente pasó por el Osasuna Magna, antes de recalar en el Jaén Paraíso Interior.

Rocío Gálvez Luna

Rocío es una jugadora de fútbol de 26 años que en el pasado mes de agosto se proclamó campeona del mundo con la selección nacional. España venció por 1-0 a Inglaterra en la final disputada en Sidney. La central del Real Madrid formó parte activa, sobre todo en el duelo que la selección disputó en la fase de grupos contra Japón. Formada en las filas del Deportivo Córdoba, ha pasado a lo largo de su carrera por clubs como el Sevilla, el Betis, el Atlético de Madrid y el Levante, antes de llegar al Real Madrid, un club en el que ya cumple su tercera temporada.

Rocío Gálvez es desde el 2013 una habitual en las selecciones nacionales, con las que logró tres platas y un bronce en las categorías sub 17 y sub 19. Con la absoluta debutó el 5 de marzo del 2018 en Chipre.

Real Club Priego TM

Los dos conjuntos de Priego que compiten en la máxima categoría del tenis de mesa firmaron una campaña 22-23 espectacular. El Real Cajasur Priego masculino logró el título de la Superdivisión tres jornadas antes de acabar la competición al sumar 18 victorias y 1 empate en sus primeros 19 encuentros. El título liguero del equipo masculino fue el octavo en los doce últimos años. El Museo de la Almendra Francisco Morales Priego femenino obtuvo el primer título nacional de su historia al proclamarse campeón de la Copa de la Reina al vencer por 3-1 al Hujase Jaén en la final.

Cajasur Córdoba Balonmano juvenil

El Cajasur Córdoba Balonmano juvenil logró la medalla de plata en la fase final del Campeonato de España. El conjunto que entrenó Antonio Reyes culminó una gran campaña alcanzando la final nacional tras derrotar en semifinales al Anaitasuna por 37-33. Ya en el partido por la medalla de oro cayó frente al poderoso Barcelona por 31-39. Uno de sus componentes, el lateral José María Fernández-Martos, formó parte de la selección nacional juvenil que en el mes de agosto ganó el título mundial, demostrando con ello que cuenta con una gran proyección.

Rallye Sierra Morena

El evento automovilístico más importante de la provincia cumplió 40 ediciones en el 2023. La Escudería Mezquita lo puso en marcha en 1978. En una primera etapa se celebró hasta el 1998. Tras cinco años sin disputarse, volvió al calendario en el 2004 de la mano de la Escudería Rall Racing, que en el 2012 le pasó el testigo al Automóvil Club de Córdoba. El rallye más importante del Sur de España ha cumplido 40 años en uno de los mejores momentos de su historia, pues en el 2024 estará preinscrito en el Campeonato de Europa, estará dentro del Tour European Rallye y se celebrará por primera vez con la acreditación medioambiental de la Federación Internacional de Automovilismo. También desde el 2016 forma parte del Trofeo de Europa.

Partido España-Suiza

El estadio El Arcángel acogió el pasado 26 de septiembre el partido España-Suiza de fútbol femenino, un partido muy especial porque fue el primero de la selección en España desde la conquista del título mundial.

La selección goleó a Suiza por 5-0 en un partido correspondiente a la recién estrenada Liga de Naciones y clasificatorio para los Juegos Olímpicos del 2024. Un total de 14.194 espectadores siguieron el partido en directo en El Arcángel, lo que supuso un nuevo récord de asistencia a un choque de este equipo en España, pues superó los 11.209 de octubre del 2022 en Pamplona. El duelo fue también el primero en nuestro país de la nueva seleccionadora, Montse Tomé. El choque puso fin a un mes de polémicas que arrancaron tras la final del Mundial por el deleznable comportamiento del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Las jugadoras españolas portaron una pancarta con la leyenda #Se Acabó antes del partido para reivindicar la igualdad de trato con respecto a las selecciones masculinas.

Suministros Coto

La empresa cordobesa, fundada en 1995, lleva varios años apostando por ayudar al deporte cordobés en diversos frentes. Por ejemplo, es uno de los patrocinadores del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad que lleva desde hace cinco temporadas compitiendo en la Primera División. También es la principal empresa impulsora del Córdoba Club de Baloncesto, una entidad que se encuentra en su segunda temporada de existencia y que aspira a llevar al baloncesto cordobés masculino a las principales ligas nacionales. El Córdoba de Baloncesto se encuentra actualmente en la zona alta de su grupo de la Liga EBA. Dionisio Coto es su presidente y Manuel Jesús Coto su CEO.

Ignacio del Castillo

El directivo cordobés ocupó durante 22 años el cargo de delegado provincial de la Federación Andaluza de balonmano, pues llegó al puesto en febrero del 2001 y se mantuvo hasta enero del 2023. Del Castillo ha destacado por ser el delegado provincial más longevo de la historia pero también por sus logros. Durante su etapa vinieron a la provincia las dos selecciones nacionales absolutas, se celebraron dos ediciones de la Copa Asobal y una de la Supercopa.

Se crearon también competiciones tan importantes para el desarrollo de las bases como la liga provincial alevín femenina y la benjamín mixta. También vivió como delegado provincial los ascensos a la Asobal del ARS Palma del Río y el Ángel Ximénez y los dos del Adesal a la máxima categoría femenina.

Celia García-Pantaleón

La directiva cordobesa abandonó la presidencia del club Navial tras ostentarla durante 26 años. Durante su etapa en la presidencia logró este club de natación los mayores éxitos de su historia. El Navial ha ganado durante su mandato más de 60 títulos andaluces por equipos, cerca de 20 coronas nacionales por equipos, más de 500 medallas nacionales en pruebas individuales o de relevos y decenas de medallas en competiciones internacionales, destacando las gestas internacionales que acumularon a lo largo de sus respectivas carreras el plusmarquista mundial Rafa Muñoz o Belén Domenech.

Francisco Rodríguez

El triatleta del club Triatlón Mezquita se proclamó el pasado año campeón europeo en la modalidad de triatlón esprint en la categoría de +80 años. Rodríguez, de 81 años de edad, acabó la prueba en un tiempo de 1.37.31 horas, por lo que venció con una ventaja de más de 4 minutos sobre el segundo, el italiano Mercati. Varios meses más tarde obtuvo la medalla de bronce en el Mundial que se celebró en Pontevedra. Rodríguez ha sido también a lo largo de su carrera entrenador de muchos de los mejores talentos que ha dado este deporte en la provincia.

Juan Ignacio Grondona

El atleta de 25 años se convirtió en el primer cordobés ganador en la categoría masculina de la Media Maratón de Córdoba en sus cerca de 40 años de historia. El corredor del club Atletismo Cordobés venció en la meta de la Puerta del Puente con más de un minuto de ventaja sobre el albaceteño Jesús Ángel Rodríguez. Grondona es el actual plusmarquista provincial de 1.500, 3.000, 5.000 y 10.000 metros y media maratón. También es un habitual ganador de la mayor parte de las carreras populares de la provincia a las que se presenta.

Alba Cerrato

La promesa del fútbol cordobés consiguió la medalla de plata en el Europeo sub 17 de Estonia. España venció a Inglaterra en semifinales por 3-1 pero cayó en la final frente a Francia por 2-3. La actual delantera del Sevilla CF marcó un tanto de penalti en la fase de grupos del Europeo en la goleada por 6-0 ante Estonia. Pese a contar con 16 años, Cerrato ya sabe lo que es jugar en Primera, pues debutó en el pasado mes de mayo nada menos que en un partido contra el Real Madrid. Esta temporada sigue siendo una jugadora sub 17, por lo que podría disputar el Europeo sub 17 por segundo año seguido.

Antonio García Llacer

Antonio García Llacer lleva más de 30 años ligado a su pasión, pues inició su trayectoria en 1990 en Procono Televisión y en 1991 en Diario Córdoba. Con los años pasó también por el Diario Líder, el Semanario La Calle, El Día de Córdoba, las revistas Gol Sur y La Clasi, las cadenas de radio Cope, SER, Es Radio, Radio Córdoba CF y Armonía y los diarios digitales Minuto90 y Gol Sur. Ha ejercido de director en Minuto90 y de jefe de Deportes en Procono Televisión, EsRadio y Radio CCF. En la Asociación de Periodistas de Córdoba lleva casi 30 años y desde el año 2012 forma parte de la junta directiva.