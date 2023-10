El UCB y el Peñarroya salen victoriosos de una jornada que deja la segunda derrota de Coto Córdoba

La segunda jornada en el Grupo D-B de la Liga EBA dejó la segunda victoria del UCB Camper Eurogaza, que se mantiene invicto tras vencer con claridad al City of Badajoz Academy, y el estreno triunfal del Peñarroya, que ganó con autoridad en casa al Sagrado Corazón de Cáceres. Por su parte, la parte más negativa fue la derrota del Coto Córdoba, que perdió en su debut en Vista Alegre ante el Vítaly La Mar Badajoz.

Con el baloncesto de vuelta a Vista Alegre, el Coto Córdoba buscaba su primer triunfo en la categoría ante el rocoso Vítaly La Mar Badajoz. No arrancaron nada bien los de Alfredo Gálvez ante un cuadro pacense que se gustó en los primeros minutos en el coliseo de Ciudad Jardín. De hecho, lograron una renta de 16 puntos que metió los nervios a los locales (15-31, 16').

Alfredo Gálvez tuvo que tirar de Maxi Andreatta para intentar frenar el poderío visitante. De hecho, lo logró porque la defensa mejoró y Fernando Bello, con dos triples consecutivos, dio vida a un Coto Córdoba que se fue solo ocho puntos abajo al descanso (29-38). Todo estaba muy abierto para los dos últimos cuartos del encuentro.

Tras el receso, el Coto Córdoba mantuvo su gran nivel defensivo y poco a poco fue recortando los puntos en desventaja. Con un dos más uno de Williamson, los locales se pusieron a uno (38-39, 26'). Los de Alfredo Gálvez se metieron en el cuerpo a cuerpo de un partido exigente en el que el Vítaly La Mar Badajoz no estuvo tan acertado en ataque. Al descanso, gracias a la anotación de dos tiros libres de Anton Politis, la ventaja ya era para los cordobeses (45-44).

Llega la hora de la verdad y el partido se equilibró. El Vítaly La Mar Badajoz no se vino abajo y mantuvo el tipo ante el Coto Córdoba. De hecho, un parcial 0-4 a falta de dos minutos hizo mucho daño a los locales (54-58). Entre las indecisiones y la falta de acierto en ataque, el partido se le escapó al conjunto del Alfredo Gálvez, que sigue sin sumar en este arranque de competición (58-62).

Triunfo arrollador de UCB

Por su parte, el UCB Camper Eurogaza, tras vencer al Coto Córdoba con un triple de Luis Rueda sobre la bocina en la jornada inaugural, se impuso con autoridad al City of Badajoz Academy (54-97). Los de Rafa Gomariz demostraron su poderío y se mantienen invictos tras ganar su segundo compromiso en este arranque de la competición en el Grupo D-B de la Liga EBA.

Desde el comienzo, el conjunto cordobés se hizo con el control del partido ante el City of Badajoz Academy, que debutó en la liga con victoria ante el Real Betis B. Liderados en el primer cuarto en el aspecto ofensivo por Raudelis Guerra (10 puntos), los de Rafa Gomariz fueron a más y acabaron diez arriba al término de los primeros diez minutos del envite (13-23).

En el segundo cuarto, los pacenses, que no pudieron tapar el buen papel ofensivo de Raudelis Guerra, aguantaron cinco minutos hasta que el UCB Camper Eurogaza marcó de nuevo diferencias y se fue 19 arriba al descanso (27-46). Tras el receso, los cordobeses no bajaron el pistón y fueron incluso a más ante un rival que no pudo con el vendaval de los de Rafa Gomariz.

Con un parcial 14-34 en el tercer cuarto, el UCB dejó más que encarrilado el pleito a falta de los últimos diez minutos (41-80). El colectivo cordobés avasalló ante un cuadro pacense que bajó los brazos y que no pudo hacer frente a los de Rafa Gomariz, que conquistaron su segunda victoria del curso con claridad (54-97). Raudelis Guerra, con 23 puntos, y Luis Rodríguez, con 18, fueron los máximos realizadores.

Gran debut en casa de Peñarroya

Tampoco le fue nada mal a un Peñarroya que consiguió su primer triunfo de la temporada tras deshacerse en el Sagrado Corazón de Cáceres en el pabellón Lourdes Mohedano (83-54). Los de Curro Santaella, tras perder en la cita inaugural ante el Vítaly La Mar Badajoz, fueron de menos a más en un partido en el que volvió a destacar Willis, autor de 32 puntos.

De inicio, el choque estuvo nivelado, aunque los mineros llevaron siempre la voz cantante ante un cuadro cacereño que no quería perder comba ante los puntos locales. Todo se puso más de cara a raíz del segundo cuarto, en el que los de Curro Santaella empezaron a meter la directa en el marcador. Al descanso, el Peñarroya ya ganaba de 12 (41-29).

Tras el receso, el Peñarroya no dio opción al Sagrado Corazón de Cáceres. Liderados por Willis, escoltado por Fran Espinosa y Paradera, los mineros fueron aumentando su renta poco a poco. Al término del tercer cuarto, la renta local era de 24 puntos (63-39). El partido estaba sentenciado a falta de los últimos minutos de un pleito que fue para los de Curro Santaella, que estrenan así su casillero de triunfos (83-54).