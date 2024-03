Alegrías del UCB y Coto Córdoba y duro revés del Peñarroya en la Liga EBA

La vigesimoprimera jornada en el Grupo D-B de la Liga EBA dejó los triunfos del UCB Camper Eurogaza y del Coto Córdoba y el duro revés del Peñarroya ante el Moraleja. No hubo pleno porque los mineros no pudieron con el conjunto extremeño (94-73), mientras que los dos primeros clasificados solventaron sus envites sin apuros ante el Dos Hermanas (85-73) y el City Of Badajoz Academy (57-105), respectivamente.

Tras vencer con claridad al Cimbis en la jornada anterior, el UCB Camper Eurogaza buscaba su segunda victoria consecutiva ante un crecido Dos Hermanas . Sin embargo, los de Rafa Gomariz arrancaron con brío el duelo y pronto empezaron a gozar de ventajas superiores a los 10 puntos gracias al buen papel de Cedric Belemene o Raudelis Guerra. De hecho, al término del primer cuarto mandaban los cordobeses por un claro 30-14.

En el segundo periodo, el Dos Hermanas mejoró sus prestaciones sobre la pista de Valdeolleros, pero el UCB supo contener el arreón sevillano para irse al descanso 12 puntos arriba (46-38). Tras el receso, los de Rafa Gomariz mantuvieron bien el tipo ante los hispalenses, que no fueron capaces de voltear el marcador en contra. Al final del partido, la victoria se quedó en casa por 85-73, lo que sirve a los cordobeses para seguir en la cima de la tabla.

Tampoco tuvo grandes problemas el Coto Córdoba en su encuentro ante el City of Badajoz Academy. Los blanquiverdes, tras ganar con claridad al filial del Betis, no tuvo problemas en deshacerse del conjunto pacense. Desde el primer cuarto, los de Alfredo Gálvez se hicieron con el control del envite y al término del primer cuarto dominaban por un claro 15-28.

Sin respuesta de los locales, el Coto Córdoba fue a lo suyo y poco a poco fue aumentando su ventaja en el electrónico. Alejandro Valor, último fichaje de los blanquiverdes, ya contó con minutos con su nuevo equipo, en el que brilló con luz propia un Maxi Andreatta que acabó con 22 puntos. Junto a él también destacaron Bello, Ogechi o Williamson. El resultado final (57-105) dejó a las claras que los de Alfredo Gálvez no tuvieron rival.

El que no tuvo nada de suerte fue un Peñarroya que no pudo con el Moraleja. Los locales mandaban ya al término de un primer cuarto que estuvo equilibrado (23-18). A remolque, los de Curro Santaella, pese a los 12 puntos de Kiko Espinosa, se fueron al descanso ocho abajo (44-36). Sin embargo, un mal arranque del tercer acto encarriló el pleito a los extremeños.

Un parcial 5-0 de inicio fue clave para un Moraleja que no bajó el pistón y se fue con rentas que superaron los 20 puntos antes de llegar al último cuarto. Pese a los 23 puntos de Kiko Espinosa, acompañado en ataque por Roger Sanahuja, Chemari Morales y Manu Sánchez, los de Curro Santaella no pudieron con un cuadro local que se impuso por 94-73.