Juan Pedro Trujillo y Verónica Carretero vencen en la IV Entre Ríos Bike Race

Alrededor de 150 ciclistas disfrutaron este domingo en Encinas Reales de las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2019’, competición formada por una serie de pruebas de BTT Media Maratón que recorren la provincia a golpe de pedal. En esta ocasión fue la ‘IV Entre Ríos Bike Race’ organizada por el C. C. de Encinas Reales y que contó con un recorrido de 48 km y unos 1.000 m de desnivel positivo acumulado al final de los cuales Juan Pedro Trujillo (Bargosa Silverback) y Azahara Pozuelo (C.D. Seven Bikes) se alzaron como los mejores de la jornada.

La prueba estuvo comandado en los primeros compases por Juan Pedro Trujillo, Pedro Soler (CD Unión Sportme) y Rubén Trujillo (Cruz MTB Team), pero en el último tramo, Soler y Rubén Trujillo perdieron comba y junto a Juan Pedro Trujillo marcharon en grupo sus compañeros Julián Robles y José Sánchez. Así las cosas, este vendaval cruzó la meta juntos por ese orden, tiñendo el podio de la general de verde al completo y dejando claro el dominio del equipo Bargosa Silverback.

En cuanto a las féminas, a mitad de carrera iba en primera posición iba Luzi Zipitria (CD Unión Sportme), seguida a poca distancia por Azahara Pozuelo, y en tercera posición Verónica Carretero (CD Ciclos Castillo FCM). En la segunda mitad de carrera Azahara consiguió adelantar a Luzi y así llegar a meta en primera posición, seguida de esta y de Verónica Carretero, segunda y tercera, respectivamente.

Ganadores de la prueba por categorías:

Cadete: José Antonio Trujillo (CDC Juan Pedro Trujillo).

Júnior: Julián Robles (Bargosa Silverback).

Sub23: José Sánchez (Bargosa Silverback).

Élite: Juan Pedro Trujillo (Bargosa Silverback) y Verónica Carretero (CD Ciclos Castillo FCM).

Máster 30: José Manuel Cabello y Azahara Pozuelo (CD Seven Bikes).

Máster 40: Antonio Arenas (CD Ciclos Castillo FCM) y Luzi Zipitria (CD Unión Sportme).

Máster 50: Tomás Cope (CD Gafiq Grupo Ciclista).

Máster 60: José Antonio Aguilera (CC Aquaslava).

Durante el corte de cinta y entrega de trofeos estuvieron presentes el concejal de Deportes del Ayto. de Encinas Reales, Manuel Campos, el presidente del club local, Domingo Moyano, y el director de organización, Antonio Pedrosa.

La siguiente cita de este circuito será la ‘III Media Maratón Villa de Montemayor’ del domingo 3 de noviembre, con inscripciones abiertas.

Clasificación por clubes

Tras esta cita de Encinas Reales, el líder CD Unión Sportme sale reforzado al sumar la máxima puntuación y situarse ya en solitario con 930 puntos, seguido por Cultural Palomera-Naranjo y CDC.