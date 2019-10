Víctor Fernández y Agnieta Francke brillan en el cierre del Open Andalucía XCM 2019

El Open de Andalucía BTT Maratón 2019 finalizó con la disputa en Pozoblanco de la IV Maratón BTT Las Molinas de Sierra Morena, quinta y última parada de una competición que se detuvo previamente en Vícar (Almería), Santa Elena (Jaén), Alhaurín de la Torre (Málaga) y Los Barrios (Cádiz).

Los Pedroches acogió a alrededor de 260 corredores llegados desde distintos puntos de la geografía andaluza. Su recorrido de 85 kilómetros y 2.100 metros de desnivel positivo acumulado, diseñado por la Peña Ciclista San Bartolomé, fue atractivo suficiente para que los ciclistas no dudaran en acudir al evento.

Pese a que la climatología no quiso aliarse con la carrera en los primeros compases, los corredores disfrutaron de su recorrido. Tras lanzarse la prueba, los bikers se enfrentaron a zonas de interés y dificultad como con Las Huérfanas, Cerro Moreno, Peña Águila o Minas del Chaparro.

Ya en el kilómetro 31 el grupo de cabeza formado por Víctor Manuel Fernández, Triki Beltrán y José Luis Carrasco, con Sergio Torres, Francisco Peña y Pedro Díaz a unos metros, pasó a dominar la prueba. Fernández, que ha completado un 2019 excepcional, impuso su estado de forma para abrir hueco y conseguir el primer puesto de la general. Para la segunda plaza hubo sprint entre Triki y Carrasco, cayendo del lado de Beltrán, completándose así un podio de muchos kilates.

En el caso de las féminas, Agnieta Francke no acusó haber participado 24 horas antes en Ronda y volvió a mandar en el Open como ya hizo en la anterior cita celebrada en Los Barrios. Evelyn Yesenia García fue segunda, a unos cinco minutos de la holandesa, mientras que Isabel Peña completó la general femenina.

Ganadores de la prueba por categorías

Júnior: Antonio Raúl Gerena (C.D. Special Bikes).

Sub23: Manuel López (Hispamiel Kaninabikes Andújar).

Élite: Víctor Manuel Fernández (Wolfbike Team) y Agnieta Francke (Belori Women´s Team).

Máster 30: Fco. Antonio Morón (Bargosa Silverback) e Isabel Peña (C.D. Bujarkay).

Máster 40: Alejandro García (Eshmun Sport Clinic-Makinon) y Julieta Escudero (C.D. Albox Bike).

Máster 50: José García (Ciclohobby).

Máster 60: Francisco de Asís Gómez.

Clasificación por equipos

Tras esta prueba en Pozoblanco se proclama campeón el Cotexa On Bike jiennense, que no falló en esta cita y fue el mejor, no dando opción alguna a sus rivales. Así, cierra la temporada con 540 puntos, por 484 del Hispamiel Kaninabikes Andújar. Cierra el cajón de equipos andaluces el Iknoga-Globerbiker con 460.