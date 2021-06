Toni Pérez cierra su etapa en el Ciudad de Lucena

Toni Pérez es la primera pieza de la plantilla del Ciudad de Lucena que no seguirá la próxima temporada. El centrocampista canario, como así ha explicado en redes sociales, ha cerrado su etapa en la entidad lucentina, donde ha permanecido los dos últimos cursos. Agradecido al club, el ex del Tarazona ha explicado que regresa a casa tras apostar por un proyecto en el que ha dejado "a cientos de kilómetros a gente imprescindible en mi vida por una ilusión".

Tras quedar eliminado por el Ceuta el pasado domingo de la pelea por el ascenso a Segunda RFEF, el club supo de las intenciones del jugador canario de volver a casa. Toni Pérez ha sido durante estas dos campañas una pieza básica en los planes de Dimas Carrasco gracias a su polivalencia. De hecho, ha jugado de pivote, de defensa central e incluso de lateral derecho. Ante los ceutíes jugó los primeros 45 minutos del partido en el centro del campo junto a Nacho Fernández, aunque fue relevado en el descanso por Mario Ruiz cuando el equipo celeste perdía 0-1.

Tras el adiós del Ciudad de Lucena a la competición, Toni Pérez quiso despedirse de la afición celeste. Lo hizo en redes sociales con un mensaje en el que ha destacado que llegó a Lucena "para mejorar como futbolista y vivir una experiencia que sé que me habría arrepentido de no haber vivido". Pero también ha aclarado que el otro objetivo "era ascender de categoría". "Y hoy marcho, con todo el dolor del mundo, por no haberlo conseguido", ha comentado el jugador canario. Eso sí, ha apuntado que ha dejado todas sus "ganas, fuerza e ilusión en el intento, hasta el último segundo".

"He luchado, sufrido y llorado por estos colores como si fuese un lucentino más, porque así me lo habéis echo sentir desde que llegué", ha reconocido Toni Pérez en su escrito. Por último, quiso agradecer a todos "por la oportunidad y por todo lo que me habéis hecho vivir", por lo que "no me voy a olvidar nunca de vosotros".

Por otro lado, el Ciudad de Lucena trabaja en la continuidad de los hermanos Carrasco. Tras dejar la puerta abierta el pasado domingo los técnicos sevillanos, la entidad lucentina se puso manos a la obra para llegar a un acuerdo que está cerca de fructificar, por lo que en breve, si nada se tuerce, arrancaría el tercer proyecto de Dimas y David Carrasco al mando del banquillo aracelitano.