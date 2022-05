El Séneca cae en casa ante un Granada sólido (0-1)

El Séneca no pudo con el Granada en un encuentro que se decantó del lado nazarí gracias al solitario gol de Juanma al borde del descanso. Los rojinegros buscaron el gol del empate, pero no tuvieron suerte de cara a puerta. Sin grandes ocasiones de gol, el cuadro granadino se lleva tres puntos de oro que lo mantiene en la pugna con el Betis por el liderato del Grupo IV de División de Honor Juvenil.

Tras vencer por la mínima el pasado sábado al Almería (0-1), el Séneca, con la permanencia en el bolsillo, tenía enfrente un hueso duro de roer. No obstante, los de Rubén Cuesta plantaron cara a un cuadro nazarí que no estuvo fluido en su habitual juego de ataque. Los nazaríes, por la tensión del partido y lo mucho que siguen jugándose, no pudieron con un cuadro senequista que estuvo bien plantado.

El Granada tuvo más dominio y más balón, pero no crearon excesivo peligro al área de Álvaro. Sin embargo, en una jugada aislada al borde del descanso, Juanma, con una buena vaselina, superó al meta rojinegro. No hubo para mucho más en una primera mitad sin grandes ocasiones de gol para ambos conjuntos.

Tras el paso por los vestuarios, el Séneca dio un paso hacia adelante ante un Granada que se echó atrás para buscar la sentencia a la contra. Sin embargo, los granadinos no inquietaron a Álvaro. Por su parte, los rojinegros, con más corazón que cabeza, buscaron el gol del empate, pero no estuvieron certeros de cara a puerta y al final se escaparon los tres puntos del Enrique Puga.