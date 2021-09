El Salerm Puente Genil sigue sin dar la talla y cae ante el Sevilla C (3-2)

El Salerm Puente Genil sucumbió ante un Sevilla C que aprovechó su presión y el olfato goleador de Diego Talaverón, autor de los tres goles del segundo filial sevillisista. Los pontanos, pese al empujón final, no pudieron sacar nada positivo de su visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y encajaron su segunda derrota consecutiva. Con un punto de nueve posibles, los de Keko Rosano se mantienen en la zona baja del Grupo X de Tercera RFEF.

Tras la derrota de los rojillos ante el CD Gerena (1-2), los pontanos salieron a por todas. Cuajaron un buen inicio, pero un mal pase atrás desde el lateral derecho que no cogió Núñez y que Cristian se vio obligado a salir a por él acabó en el primer gol del partido. Este tanto llegó gracias a la presión de Diego Talaverón, quien se anticipó justo cuando el portero visitante despejaba y logró llevarse el rebote y poner el balón al fondo de la red. A partir de ese minuto 20, comenzó un agónico tramo para los de Keko Rosano. Embotellados en la presión sevillista, los de la capital hispalense se vinieron arriba y exigieron a un Cristian que todavía se lamentaba por el gol en contra.

El lateral Cubero pudo estirarse en ataque y poner en peligro a un Marius que todavía no había pasado apuros. Y es que la zaga rojiblanca estaba bien posicionada y dominaba a un ataque pontano que fue de más a menos. El tanto en contra les afectó demasiado. Y aunque volvieron a equilibrar el encuentro con posesiones largas y acercamientos ineficaces, el Sevilla C estaba dominando.

Sin embargo, cuando daba la sensación de que la primera parte acabaría con ventaja sevillista, la sorpresa llegaría al filo del descanso. Joaquín la puso desde la izquierda al corazón del área y justo ahí entró Yona para anotar el empate con un sutil toque de puntera. Un gol de los que daban esperanza a un Puente Genil bastante dubitativo.

Momentos para ambos equipos

La segunda mitad empezó con ritmo frenético. El filial hispalense quiso redimirse del tanto pontano, y lo hizo pronto. Guti estrelló el esférico en el palo con un disparo que se envenenó y a punto estuvo de entrar. Sin embargo, en la misma jugada, un pase vertical lo recibió el ariete Diego Talaverón de espaldas a la portería y con un genial giro sobre su defensor, se colocó a la perfección ante Cristian y lo superó con un zurdazo.

El Salerm Puente Genil estaba tocado. Tanto que Diego Talaverón volvió a hurgar en la herida pocos minutos después. Néstor la puso desde la derecha al segundo palo y el delantero no falló con el cabezazo. Hat-trick del sevillista y una ventaja privilegiada para los suyos. Keko Rosano se vio en la obligación de mover banquillo en busca de una revolución que tardaría en hacerse notar.

No fue hasta el 72' cuando los cordobeses golpearon en el marcador. Joaquín no desaprovechó la falta en la frontal del área para perforar la red sevillista con un potente trallazo. Era el momento de golpear a un Sevilla C que atravesaba su peor momento. Morillo lo intentó con un disparo que se marchó fuera. El Salerm Puente Genil estaba dominando, pero se le echó encima el tiempo de descuento sin poder reaccionar.

La última estuvo en las botas de Joaquín, que tuvo una falta similar a la que puso el segundo tanto pontano. Sin embargo, la épica no estuvo del lado de los de Keko Rosano, que finalmente lamentaron sus errores defensivos y se marcharon de Sevilla sumando su segunda derrota consecutiva.