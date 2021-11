El Salerm Puente Genil no puede con el invicto Recreativo (2-0)

El Salerm Puente Genil no pudo con el Recreativo, un líder invicto que sigue con su velocidad de crucero tras conquistar la séptima victoria de la temporada. Los pontanos, que encajan su segunda derrota seguida, se mantienen en la zona baja de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF tras ceder ante un cuadro onubense que encarriló el partido con sus dos goles en la primera mitad.

No lo tendrá fácil Juanmi Puentenueva en su nueva etapa en el cuadro rojillo. El técnico de Pozoblanco, tras la derrota de su equipo ante el Córdoba B de la cita anterior (0-3), movió su once inicial e introdujo dos novedades, al dar entrada a Yimi y Carlos Cuenca por Ekedo y Popi. Por su parte, los onubenses hicieron tres camios respecto al duelo ante el Sevilla C y salieron de inicio Peter, Juan Delgado y Cristian Terán.

El Decano salió con ganas de inaugurar pronto el marcador, consciente de que un gol tempranero podría hacer mella en la frágil moral del conjunto visitante. No tardó mucho el Recre en meterle el miedo en el cuerpo al rival, ya que a los 2 minutos Peter se quedó solo ante el meta pero la jugada quedó anulada por un discutido fuera de juego. Acto seguido, Cristian se lucen a un disparo de Juan Delgado.

Los locales siguieron a lo suyo. Peter se topó de nuevo con Cristian. En el 14 dio señales de vida el cuadro de Puente Genil tras un robo de balón que culminó con un disparo flojo a las manos de Rubén. Poco después, un disparo de Salva Vegas que se marchó alto. El encuentro se animó y respondieron los albiazules con una jugada hilvanada con pase interior de Juan Delgado a Cristian Terán, que se plantó ante el meta pero éste salió rápido para tapar los huecos y abortar el peligro. Gallardo tuvo otra buena ocasión tras un córner, pero su remate de cabeza lo despejó Cristian, el mejor de los suyos en el ecuador de la primera mitad.

En el 26' un balón de Arjona por encima de la defensa permitió a Peter entrar en el área y ante la salida del portero tocó suavemente para desviar la trayectoria del esférico y el meta chocó con él. Penalti claro que lanzó Terán y detuvo Cristian, pero tras una serie de rechaces Juanjo Mateo mandó el balón al fondo de la red del cuadro pontano.

El Salerm Puente Genil quedó tocado tras el gol y lo pagó caro. En el 37 volvió a funcionar la conexión Arjona-Peter y el nigeriano ganó a su par en velocidad y ante la salida de Cristian tocó hábilmente para poner el 2-0 en el marcador. Incluso pudo llegar el tercero en un balón que se paseó por el área visitante sin encontrar rematador.

Tras el receso, Juanmi Puentenueva hizo hasta tres cambios para intentar cambiar la dinámica del equipo. Peo no lo logró. El Recre siguió teniendo sus ocasiones. Peter y Terán tuvieron opciones de hacer el tercero pero no estuvieron acertados de cara a puerta. Con el paso de los minutos, los rojillos dominaron por momentos, pero fue un querer y no poder dada la falta de pólvora arriba. Lo más peligroso fue un disparo de Gianluca que se fue fuera.

En la recta final, el Recre pudo ampliar la renta por medio de Juanjo Mateo y Terán, pero no atinaron a batir a Cristian. Tampoco fue el día en ataque de los rojillos. Carlos Cuenca y Ekedo se toparon con el meta local. Al final, victoria recreativista ante un Salerm negado que debe reaccionar para salir de los puestos bajos de la clasificación.