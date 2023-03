El Salerm Puente Genil, con un estelar Juanfran, desarbola al Cartaya

El Salerm Puente Genil superó con comodidad al Cartaya en un partido que dejó resuelto en la primera parte y en el que el delantero Juanfran fue el gran protagonista tras anotar los cuatro goles del equipo pontanés. Con esta victoria, los de Juanmi Puentenueva seguirán terceros e instalados una jornada más en la zona de play off de ascenso a Segunda RFEF.

De salida el encuentro ya tuvo claro dominio local, con un Salerm muy animado pisando el área rival. Juanfran gozó de dos buenas ocasiones, primero con un remate desviado y, posteriormente, con un control defectuoso en el punto de penalti. Los rojinegros eran superiores y también estuvieron cerca del primero con un disparo de Alan Araiza desde la frontal, pero el equipo onubense, en su primer acercamiento en el minuto 10, sacó petróleo con una gran definición de Galán ante Christian López.

El 0-1 parecía irreal para lo visto hasta entonces y los pontanenses no se descompusieron. Así, cuatro minutos después, una fenomenal internada de Pedro Morillo por la izquierda puso el empate en bandeja a Juanfran y, acto seguido, el pichichi de la categoría transformaba un claro penalti cometido por la defensa visitante sobre Alan Araiza.

Dos goles en apenas dos minutos para voltear el marcador (2-1). Los pontanenses no bajaron el pistón ante un Cartaya que acusó el golpe. El mexicano rondó el tercero con un libre directo que rozó el palo, pero fue nuevamente Juanfran el que vio portería anotando su hat trick en el minuto 23 tras aprovechar un rechace que lo dejó sólo ante Ángel Lozano, al que batió por bajo para delirio de la afición local.

El 3-1 estabilizó el ritmo de partido, frenético hasta entonces. Los onubenses probaron fortuna para reducir diferencias con una falta en la que a Vargas le faltó puntería, pero el Salerm era un vendaval y Araiza primero y Amin después, malograron sendas oportunidades de gol que pudieron ampliar la ventaja de los de Puente Genil.

Tan sólo al final del primer acto los de Juanma Rodríguez consiguieron nivelar la superioridad de juego local. La ocasion más clara del cuadro cartayero la tuvo en sus botas Wojcik, quien en el mano a mano dentro del área se topó con una excelente parada de Christian López, y ya al filo del descanso, nuevamente tuvo que emplearse a fondo el meta cordobés para desviar a saque de esquina un testarazo de Miguel Fernández.

Tras el descanso, la consigna para el Salerm era mantener la intensidad y el control de partido ejercido durante el primer acto, y en ello se afanaron los de Puentenueva, aunque con algún que otro susto por desajustes defensivos, con la figura de Wojcik como referente ofensivo onubense. La lesión de Amin supuso un contratiempo para los pontanenses, quienes, no obstante, no pasaban excesivos apuros para conservar su ventaja.

A la hora de partido de nuevo Juanfran rompió la defensa visitante y tampoco falló en su definición para volver a superar a Lozano, anotando el cuarto gol en su cuenta particular y dejando el choque visto para sentencia. Con el 4-1 y el carrusel de cambios ya apenas hubo fútbol. Tan sólo el visitante Novoa inquietó el marco pontanés con un tiro lejano que tocó en el larguero. No hubo para más. El Salerm sigue tercero y no afloja en su objetivo de jugar el play off de ascenso.