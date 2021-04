El Salerm Puente Genil se queda sin premio ante el Xerez Deportivo (2-1)

El Salerm Puente Genil no pudo con un Xerez Deportivo que suma y sigue. El cuadro de Pérez Herrera continúa mostrando sus credenciales para dar el salto de categoría y ha comenzado la fase de ascenso con un trabajado triunfo frente al cuadro pontano con goles de Jacobo, en la primera parte, y de Antonio Sánchez en la segunda. Ezequiel Lamarca acortó distancias y provocó que los xerecistas sufriesen en el tramo final de la cita, pero los tres puntos se quedaron en casa.

El encuentro fue intenso, disputado, con intercambio de golpes y una recta final de infarto, en la que Fran Ávila estuvo providencial para sacar casi de la línea un balón que llevaba camino de suponer el 2-2, lo que hubiera sido un gran puntazo para los de Diego Caro, que sellaron su pase a la fase de ascenso tras ganar en el cierre de la primera parte de la competición al Sevilla C (1-0).

El partido arrancó con una ambientazo en Chapín y muchas ganas de fútbol. A los cuatro minutos, avisó el combinado azulino. Un centro de Bello desde el lateral diestro del área no lo pudo aprovechar Antonio Sánchez, pero sí Jacobo, que lo mandó arriba con todo a favor. El nivel era alto, la intensidad marcaba cada acción y los xerecistas no lo tenían fácil para superar al expeditivo rival, que no tenía prisas, pero tampoco renunciaba al ataque.

La balanza se decantó de lado del Xerez DFC a los 19 minutos a balón parado. Un saque de esquina botado con efecto por Bello se lo tragó Cristian y Jacobo aprovechó el fallo para mandar la pelota al fondo de la red. Era el premio a la insistencia, aunque las ocasiones no habían sido demasiado claras. El gol reactivó a los azulinos, que en el minuto 22 estuvieron a punto de hacer el segundo en otro fallo pontanés, pero esta vez con un defensa de protagonista. Cristian evitó el doblete de Jacobo con una buena intervención.

Eran los mejores minutos de los azulinos, que se crecieron y Antonio Sánchez lo intentó con un bonito taconazo muy flojo que terminó en las manos del portero visitante (26'). A cuatro del descanso, polémica. El árbitro señaló decidido penalti en un lanzamiento de esquina y, tras consultar con su asistente ante las protestas de los azulinos, cambió de opinión ante la desesperación de los rojinegros. La mano fue de un jugador visitante, no de un xerecista. Los visitantes mantenían que hubo un claro agarrón a Canty.

Con los ánimos caldeados, Cristian volvió lucirse con otra gran intervención. En esta oportunidad, salvó a los de Diego Caro tras un excelente tiro de Antonio Sánchez (44'). El primer acto llegó a su fin con palmas por bulerías y airadas protestas al colegiado tanto por parte de la afición local como por parte de unos rojinegros que no daban crédito a la pena máxima pitada y anulada.

El segundo acto se presentaba intenso y arrancó con los mismos protagonistas. Nada más arrancar el segundo tiempo, falta en la frontal sobre Salva Vegas de Adri Rodríguez, que Migue García estrella en la barrera, y en el 54', una mano salvadora abajo de Cristian evitó el segundo de Jacobo, el xerecista más incisivo a la hora de ver portería.

Diego Caro movió banquillo y realizó un doble cambio, dando entrada a Gato y Christian López por Iván Henares y Salva Vegas, buscando recursos para pelear la igualada pero a sus jugadores les faltaba acierto arriba. El cuadro azulino peleaba por el segundo pero Cristian Agredano se crecía, hasta que apareció Antonio Sánchez para abrir brecha en el marcador. El ariete anotó de cabeza el segundo tras un centro de Junior.

Todo estaba de cara para los locales, pero el Salerm Puente Genil se metió en el partido muy pronto con un gol de Ezequiel Lamarca. Tras el 2-1, Pérez Herrera no tardó en reaccionar y apostó igualmente por dos cambios. Marcelo y Goma saltaron al campo en lugar de Junior y Javilillo. Lo que no esperaba el entrenador jerezano es que el meta Camacho al final le pidiese el cambio un minuto después.

Los pontanos apretaban el acelerador y exigían muchísimo a los locales, pero el Xerez DFC sabía mantener el tipo y apostar por el otro fútbol para defender con uñas y dientes tres puntos de oro. El árbitro, ante tantas interrupciones y cambios, dio seis minutos de descuento, que se hicieron eternos. Las fuerzas iban justas y el cuadro azulino terminó defendiendo en su portería, con Cristian Agredano subiendo a rematar y Fran Ávila sacando desde la línea un balón que se colaba en el último suspiro del descuento. No hubo premio en Chapín.