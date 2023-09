El Salerm Puente Genil pierde ante el Villafranca y dice adiós a la Copa RFEF

Adiós a la Copa RFEF. El Salerm Puente Genil no pudo con un Villafranca que sacó adelante la eliminatoria con dos goles en la segunda mitad. Los pontanos, campeones de la Copa RFAF, se clasificaron por segundo año para una competición que no le deja buen sabor de boca porque, como sucedió el curso pasado, cayó a las primeras de cambio.

Con cinco puntos conseguidos de nueve posibles en el Grupo X de Tercera RFEF, el Salerm Puente Genil llega invicto a la Copa RFEF. Tras empatar a domicilio por segunda jornada consecutiva, los pontanos iban con la ilusión de seguir adelante en una competición que tenía el premio de conseguir un billete para la Copa del Rey. Eso sí, para ello, los de Juanmi Puentenueva debían pasar tres eliminatorias adelante y el camino no era fácil.

El duelo no empezó nada bien para los pontanos porque a los cuatro minutos de juego se lesionó Cubero y Juanmi Puentenueva dio entrada a Fernando Rodríguez en su lugar. No fue hasta pasado el primer cuarto de hora cuando llegó la primera clara ocasión, pero el cabezazo de Ismael, tras una falta botada por Mario Ruiz, lo atrapó el meta local.

Poco a poco, el cuadro extremeño fue llegando más al área de Christian López, aunque el meta cordobés no sufrió en exceso. Antes de llegar al descanso, los pontanos tuvieron una nueva ocasión por medio de un lanzamiento de Alan Araiza que se fue ajustado al palo. Ahí se puso el punto y final a la primera mitad y todo quedaba muy abierto para la segunda.

Tras el receso, los locales dieron un paso adelante de inicio. Tras un primer aviso, al segundo no fallaron los extremeños. Baaqi hizo el 1-0 y complicó la cita para un cuadro pontano que tenía que remontar para sellar el pase a la siguiente ronda. A partir de ahí, el Salerm fue a por el tanto de la igualada. Juanjo y Edu Chía fueron los primeros en probar fortuna, aunque Christian López tuvo que aparecer para evitar la sentencia del Villafranca.

Juanmi Puentenueva no lo veía claro e hizo un triple cambio para dar entrada a Keita, Tommy Montenegro y Joaquín por Mario Ruiz, Yona e Ismael. Sin embargo, los minutos pasaban y el Villafranca tenía el partido donde lo quería porque no pasaba nada reseñable. Manuel Pablo entró por Alan Araiza a 12 minutos del final, pero los cordobeses no encontraban vías para hacer daño a la defensa local.

En el tiempo de descuento y con el Salerm buscando el gol del empate, llegó el mazazo definitivo. Los extremeños hicieron el 2-0 gracias a Pavón y pusieron la guinda a una eliminatoria que se quedó en casa. Tras este revés, los de Puente Genil se centran en la competición liguera y en el compromiso del próximo domingo ante el Ayamonte en el Manuel Polinario (12:00).