El Salerm Puente Genil supera al Conil con un doblete de Jairo Morillas

Un doblete de Jairo Morillas tras dos fenomenales asistencias de Mario Ruiz en la segunda parte permitieron al Salerm Puente Genil superar al Conil y llevarse tres puntos claves en la lucha por el play off de ascenso, pues los de Juanmi Puentenueva aguantan en la pelea por la quinta plaza el estirón del Ceuta B, que también ganó su partido de esta jornada, en su caso en La Palma.

El partido arrancó lento, con poco ritmo y mucho respeto entre los dos equipos, que se alternaban en la posesión y no generaban excesivo peligro ante las porterías, en una dinámica insulsa para los espectadores. Pasado el primer cuarto de hora se animó algo el Salerm Puente Genil, primero con un lanzamiento con intención de Mario Ruiz, y después con un tiro arriba de Mario Sánchez desde el vértice del área. El Conil respondió con una jugada trenzada que culminó Óscar disparando por encima del larguero y, poco después, fue Ismael García quien lo probó desde la frontal con otro tiro ligeramente desviado. No obstante, la oportunidad más clara para los rojinegros llegó en el minuto 38 tras una buena acción trenzada del equipo, centro de Rafita y remate a bocajarro de Ismael García que sacó Manu bajo palos, no pudiendo Salva Vegas culminar la jugada en segunda instancia.

Tras el descanso, se vio en los primeros momentos a un equipo local con más mordiente ofensiva, si bien César tuvo que emplearse a fondo para repeler de puños un potente remate de Carlos Cuenca, una jugada que espoleó al Conil, ya que el cuadro gaditano empezó a tener más posesión y control del encuentro. Ibu de nuevo hizo lucirse a César y Díaz, en posición forzada, mandó su remate al palo, minutos después de que Ismael García pidiese penalti por manos de un defensor conileño.

No obstante el signo del encuentro cambió en el minuto 64, momento en el que llegó el 1-0. El Salerm maduró una jugada de ataque, Mario Ruiz filtró un pase perfecto a Jairo Morillas y éste definió cruzado para superar al cancerbero visitante.

El partido se abrió con el gol y pasó a ser de ida y vuelta. Mario Ruiz estuvo cerca del segundo con un remate que tocó un defensor, y Jairo Morillas y Manuel Pablo dispusieron de claras oportunidades, aunque fue finalmente Morillas el que sumó el segundo en su cuenta tras otra magnífica jugada de Mario Ruiz para ponerle el tanto en bandeja. De ahí hasta el final el Conil trató de acortar distancias en el marcador encontrando a un conjunto pontanés muy seguro atrás, que supo mantener la portería a cero para llevarse tres puntos claves en la carrera por el play off de ascenso.