Javi Flores recibe un cariñoso y solidario homenaje en El Arcángel

No hay manera más bonita de despedirse que hacerlo luchando por ayudar a los que más lo necesitan. Javi Flores, uno de los últimos mitos del Córdoba CF, disfrutó de un cariñoso homenaje en El Arcángel, donde unos 1.500 espectadores disfrutaron con el duelo amistoso entre el equipo formado por amigos del genio de Fátima y un combinado de profesionales de la Sanidad de Córdoba, con el trasfondo solidario de apoyar la investigación contra el cáncer infantil.

Aunque el momento elegido quizás no era el más adecuado, un día antes de un importante partido del primer equipo blanquiverde en Alicante ante el Intercity, lo cierto es que volver a ver en El Arcángel a algunos ídolos recientes (y otros no tan recientes) del cordobesismo dotaban de cierto atractivo a esta cita solidaria con la que el futbolista cordobés decía adiós después de finalizar su trayectoria profesional el pasado 30 de junio.

Entre ese combinado de Amigos de Javi Flores había una importante presencia de aquel inolvidable Córdoba CF que en 2007 logró dar el salto de categoría hacia la Segunda División, precisamente el objetivo por el que los blanquiverdes están luchando a brazo partido en la actualidad. En el banquillo, un Pepe Escalante que fue figura clave en el inicio de la trayectoria profesional de Javi Flores; sobre el césped, algunos de sus compañeros más ilustres en aquel equipo, como Asen -con una forma física envidiable pese a llevar varios años ya retirado de la práctica profesional del fútbol- y David Arteaga.

Otros cordobeses como Fernández, Clavero, Gaspar Gálvez, Sebas Moyano, Andrés Armada, Rafa Fernández o Alfonso Espejo también arroparon al de Fátima, que contó también con la presencia de un icono del cordobesismo como Perico Campos, ahora convertido en presidente de la Asociación de Veteranos del Córdoba CF.

Aunque el resultado era lo de menos, la calidad de un grupo de destacados exfutbolistas pesó sobre las ganas del equipo de los profesionales sanitarios, que fueron superados por 3-0 con goles de Gaspar Gálvez, Kiko -uno de los chicos del Genuine blanquiverde- y Alfonso Espejo, quien demostró no haber perdido el olfato goleador para cerrar la contienda con su diana.

Al término del partido, un emocionado Javi Flores aseguró haber disfrutado de su homenaje "como si fuera el primer partido". "Me gustaría agradecer a todo el público que ha venido para apoyar la causa. Gracias al equipo de médicos por hacer esto posible, también a los patrocinadores por echarnos una mano y muchas gracias también al Córdoba CF, por darme esta oportunidad. Gracias también a los trabajadores del club, porque esto ha tenido mucho trabajo y lo han hecho con mucha ilusión", apuntó el de Fátima.

"Despedirme de esta manera es ilusionante, me siento emocionado y quería dar las gracias al cordobesismo por estos 20 años, por haberme cuidado, por haberme exigido en los momentos en los que no estuve a la altura y por haberme querido. Pocos futbolistas pueden salir de un campo como lo he hecho yo", añadió el cordobés.

Con esta loable iniciativa, que ha conseguido recaudar una importante cantidad económica que irá destinada a ayudar en la financiación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y el Hospital Universitario Reina Sofía, en favor de su labor de investigación contra el cáncer infantil, se despidió un mito del cordobesismo. Javier Flores Santacruz, un jugador diferente y especial que deja un legado de 195 encuentros oficiales disputados con la camiseta blanquiverde y la estela de un futbolista que para siempre tendrá por méritos propios un lugar privilegiado en la historia de la entidad de El Arcángel.