Ronny Landaeta devuelve el golpe a José Luis Navarro Jr antes de la lucha por el Nacional

Ronny Landaeta pasa al ataque antes de disputar ante José Luis Navarro Jr el Campeonato de España en Córdoba el próximo sábado 18 de febrero. El púgil nacido en Venezuela reconoce a Espabox que es "el favorito" porque "no va a poder conmigo un niño de 22 años con siete combates". A la espera de la pelea por el título, la batalla dialéctica ya ha arrancado entre las dos partes. Ya lo hizo el boxeador cordobés en una entrevista a el Día cuando dijo que "el único misterio es saber en cuántos asaltos voy a ganar". Ahora El Llanero devuelve el golpe.

Ronny Alexander Landaeta Utrera es un púgil veterano y de reconocida trayectoria. El Llanero, de 39 años y nacido en Venezuela, es un tipo duro que tiene un récord de 23 peleas profesionales disputadas, con 19 victorias (11 de ellas por KO) y cuatro derrotas. Para Navarro, el combate ante un boxeador tan experimentado será una auténtica prueba de fuego.

Landaeta reconoce que está entrenando "muy bien". Lo hace en Barcelona en el Club Boxa Sant Adriá y en el Club Mediterráneo. "Hago físico por las mañanas y por las tardes más entrenamiento. Estoy de peso muy bien", destacó El Llanero de cara al combate que tendrá lugar en apenas 10 días en el Palacio de los Deportes de Vista Alegre.

"El favorito es Ronny Landaeta. El chico es bueno, joven y alto y yo lo respeto, pero yo me he pegado con gente importante", expuso El Llanero. Además, añadió que "si no pudo noquearme Kevin Lele Sadjo o Robin Krasniqi, no va a poder un niño de 22 años con siete combates". El excampeón de España tiene mucha confianza en su victoria final, ya que "Navarro se va a pelear con un tío con los huevos bien pelados. Voy a ser la horma de su zapato".

Antes del duelo por el título, José Luis Navarro Jr informó a través de sus redes sociales que este sábado a partir de las 12:00 tendrá lugar un sparring público en El Cazador Boxing Club. "Será el último guanteo de la preparación antes del Campeonato de España. Podéis pasar a verlo es público y gratuito", indicó el púgil cordobés.

El pasado 28 de enero José Luis Navarro Jr realizó su primer entrenamiento a puerta abierta antes del combate. Lo hizo en El Cazador Boxing Club que regenta su padre y ante casi un centenar de aficionados que no desaprovecharon la oportunidad de ver entrenar a esta estrella del deporte, así como fotografiarse con él, pedirle autógrafos y de mostrarle su máximo apoyo antes de la importante cita nacional.

La venta de entradas lleva puesta en marcha desde principios de enero en la página web de https://www.marcaentradas.com/ y de forma física en El Cazador Boxing Club. A estos puntos de venta se añadieron el Mercado Victoria, ubicado en el Paseo de la Victoria, y la tienda Milar del polígono de Chinales. El precio de las localidades van desde los 25 euros, que corresponde a la zona de grada, hasta los 100 euros, que es la primera línea de sillas junto al ring.

Vista Alegre se dividirá en ocho zonas para poder disfrutar del combate: siete líneas de sillas y la grada del recinto de Ciudad Jardín, que será la localidad más barata. La zona de sillas, por su parte, va desde los 40 euros hasta los 100 que es las más cercana al ring.