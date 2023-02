José Luis Navarro Jr: "El único misterio es saber en cuántos asaltos voy a ganar"

Pese a su corta carrera como boxeador profesional, a José Luis Navarro Jr no le tiembla el pulso cuando se sube al ring. A sus 22 años, y con un bagaje de siete victorias por KO en otros tantos combates, el púgil cordobés afronta su primer gran reto el próximo sábado 18 de febrero: pelear por el Campeonato de España del peso supermedio. La cita será en Vista Alegre, un escenario especial para El Cazador Jr, con la que espera que "el boxeo en Córdoba vuelva a resurgir", pues tiene claro que va a salir "campeón" y que su siguiente paso será disputar el Campeonato de Europa, también en el recinto de Ciudad Jardín.

-En nuestra última entrevista decía que su sueño era "llenar Vista Alegre, ponerlo hasta la bola y reventarlo". Esa oportunidad ya está aquí. ¿Está preparado?

-Claro. Recuerdo bien la entrevista que tuvimos y que fue hace poco más de un año. Ahora mira, a eso voy, a reventarlo de verdad. Tengo muchas ganas de que llegue el día y no pienso en otra cosa que no sea en saltar a Vista Alegre y reventarlo.

-En aquel momento llevaba solo tres combates, los tres ganador por KO, y poco más de un año después el pleno ha subido a siete. ¿Cómo ha sido todo el proceso para llegar hasta aquí?

-Ahora está todo el mundo pendiente de que lo pueda conseguir. Eso creemos nosotros, que vamos a conseguir llevarnos el Campeonato de España. Pero el camino ha sido de mucho trabajo y muchos entrenamientos diarios. Estoy centrado al 100% en ser campeón y para ello estamos trabajando muy duro y estamos cada vez mejor. Yo me veo campeón.

-¿En qué momento decide que quiere disputar el Campeonato de España?

-Lo teníamos pensado desde hace tiempo, pero no se puede disputar si no tienes siete combates ganados. El campeón de España era Damián Biacho Guinea (madrileño), pero abandonó el título. Los dos somos compañeros de sparring y creo que el combate contra mí no le compensaba económicamente, por eso lo dejó. Entonces, no había ningún aspirante al título y lo organizamos nosotros.

-Enfrente estará Ronny Landaeta, El Llanero. Venezolano de 39 años, con 19 victorias en 23 combates, 11 de ellas por KO.

-El que estudia al rival es mi entrenador (Ricardo Sánchez Atocha), yo me dejo guiar por él. Lo que sí sé es que es un boxeador perro viejo. Ha sido campeón de España tres veces y, además, también practica deporte de contacto, MMA (artes marciales mixtas). Es precisamente porque es de los mejores por lo que decidimos llegar a un acuerdo con él para hacer el Campeonato de España. Va ser una muy buena pelea.

-Es un boxeador bastante experimentado. ¿Teme alguna cualidad de su rival?

-No, ninguna. No me asusta para nada, porque estoy muy entrenado. Aunque es veterano, nos vemos por encima suya.

-El escenario del combate será ese Vista Alegre que siempre ha soñado ¿Qué espera de Córdoba?

-Espero que la gente responda. Si ganamos el Campeonato de España, hay buena respuesta y se venden muchas entradas, queremos traer el Campeonato de Europa aquí también, a Vista Alegre. Por eso espero una buena respuesta de la gente.

-Todas sus victorias hasta ahora han sido por KO. ¿Cuando salta al ring piensa en dar espectáculo para que lo disfrute el público o es mejor intentar tumbar al rival cuanto antes?

-Hombre, espero otro KO, aunque si la victoria no es por KO no pasa nada porque lo que deseo sobre todo es ganar. Lo que quiero es que la gente disfrute y se lo pase bien para que el boxeo en Córdoba vuelva a resurgir.

-Acostumbrado a ganar, ¿le asusta perder este combate tan importante?

-No, porque mi meta es ser campeón del mundo. Perder el combate no entra en mis planes. Aquí el único misterio es saber en cuántos asaltos voy a ganar.

-Se cambió la fecha del combate del 11 al 18 de febrero para que no coincidiera con el partido del Córdoba CF en El Arcángel. ¿Eso le ha afectado?

-Para nada. Estamos trabajando duro y da igual una semana más que menos, o incluso un mes más que menos. Llevamos preparados mucho tiempo.

-Su padre (José Luis Navarro) fue doble campeón de Europa y cuatro veces del Mundo Hispano y su entrenador, Ricardo Sánchez Atocha, es toda una eminencia en el boxeo. ¿Qué consejos le dan para el combate?

-Mi padre me dice que entrene, ya está; no me dice nada más. Ricardo me dice lo mismo, pero también que le haga caso, y eso es lo que estoy haciendo día a día. Entrenar haciéndole caso y con mucha constancia, porque esa es la clave del éxito. Aquí nadie te regala nada y te lo tienes que currar mucho.

-Esa constancia es la que le ha llevado hasta aquí.

-Desde que empecé en esto no he cambiado mi rutina: me levanto a las 05:15 de la mañana, voy al gimnasio a las 06:15 y tenemos una carrera. Una vez terminada, volvemos al gimnasio, donde hacemos un circuito de pesas y luego nos vamos para casa a descansar y a comer. A las 14:00 ya tenemos el entrenamiento de boxeo que, depende de lo que toque ese día, hacemos sparring, saco o manoplas, y después del circuito tenemos pesas de cargas. Eso todas las semanas de lunes a viernes; el fin de semana se descansa, y eso es sagrado.

-¿Cree que está siguiendo los exitosos pasos de su padre?

-Creo que lo estamos haciendo incluso mejor por ahora. Mi objetivo es superarlo.

-¿Nos puede descubrir alguna sorpresa que tenga preparada para el combate? Imagino que salir con la camiseta del Córdoba CF es una de las más esperadas.

-Hombre, esa sí, esa es segura. Saldré con mi clásica camiseta del Córdoba y, además, con unos pantalones a juego diseñados por Andrew Pocrid (diseñador de moda cordobés), que es el que siempre nos ayuda con la ropa.

-En Vista Alegre cumplirá un sueño, pero imagino que tiene alguno más... y más grande.

-Sí, claro. Si le ganamos esta pelea a un rival bueno, como es Ronny Landaeta, que está muy bien clasificado, nos pondría de los primeros en Europa. De ahí iríamos al Europeo y el campeonato intentaríamos traerlo a Vista Alegre. Ya pienso en eso, pero lo que espero ahora es que Córdoba responda y que venga mucha gente a apoyarme en el Campeonato de España.