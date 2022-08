Romina Rodríguez llega al Milar Córdoba BF para dirigirlo desde la cancha

La nave del Milar Córdoba Baloncesto Femenino ya cuenta con nueve componentes al cerrar el club cordobés el fichaje de la base Romina Rodríguez. La boliviana de 1,65 y 30 años procede del Magec Tías de la Liga Femenina 2 se añade a una plantilla que la forman hasta el momento las bases Carlota Menéndez y Ana Rodríguez, las aleros Noemí Ugochukwu, Marcy Gonçalves y Laura Bernardo y las pívots Iza Sangalli, Marta Martínez y Ana Picos.

Romina Isabel Rodríguez Torrelio (Oruro, 25 de enero de 1992) es una base boliviana de 30 años. Inició su carrera en el Club Economía, para pasar posteriormente al Alemán, Nonis, Júnior Udabol y de nuevo el Alemán, siempre en su país. En el 2011 compitió en el Villa de Belgrano (Salta) argentino, aunque al año siguiente regresó a Bolivia para jugar en el Alemán, San Simón y el Carl-Az.

Su primera experiencia en España la tuvo en la campaña 18-19, que inició jugando en el Mataró de Liga 2 (8,4 puntos, 2,3 rebotes y 4,9 valoración en 18 minutos) y acabó disputando la fase de ascenso a Liga 2 con el Nou Castellón. La temporada 19-20 la inició en el Carl-Az de su país y la finalizó en el Valls de Primera Nacional. La campaña 20-21 la comenzó en el Zamarat Zamora de la Liga Femenina Endesa y la concluyó en el Valls de Primera Nacional.

La temporada 21-22 la jugó en el Magec Tías de Liga 2 con el que obtuvo unos excelentes números de 10,6 puntos, 6,4 rebotes, 4,1 asistencias y 14,2 de valoración en 34 minutos, lo que le llevó a ser la segunda mejor pasadora del grupo A. Una vez terminada la liga española pasó a disputar primero la Liga Sudamericana con el Carl Az de su país y posteriormente la liga mexicana con el Lobas de Aguascalientes, con el que llegó a semifinales. Internacional con su país desde el 2006, tiene en su palmarés la liga de Bolivia del 2019.

"Me decidí por Córdoba, en primer lugar porque la liga Challenge me parece una liga muy interesante, con equipos muy competitivos y jugadoras de primer nivel. También, el hecho de haber conocido tanto Córdoba como otras partes de Andalucía ha sido un punto a favor, ya que me gusta la idea de vivir en un lugar así de bonito y con gente de buen carácter", aseguró la nueva jugadora del Milar Córdoba BF.

"Espero serle útil al equipo en la manera en que lo necesite. Creo que puedo ayudar con mi veteranía y experiencia. En la pista, espero ayudar con la dirección y generando juego para mis compañeras. Me parece un proyecto muy bonito porque combina veteranía y juventud, gente local con gente de fuera. También veo que es un proyecto que tiene mucha ilusión por hacer un buen debut en la Liga Challenge", concluyó Romina Rodríguez.