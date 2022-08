Iza Sangalli, puntos y rebotes para el Milar Córdoba BF

El proyecto del Milar Córdoba BF en la Liga Challenge de baloncesto ya cuenta con ocho jugadoras al incorporarse a la plantilla la ala-pívot brasileña de 1,84 metros Iza Sangalli. La jugadora de 27 años ascendió en la pasada campaña a la Liga Femenina Endesa con el Jairis Murcia y acaba de disputar la final de la liga brasileña con el Vera Cruz, en la que ha perdido ante el Sampaio.

Con este fichaje, la plantilla de la entidad que preside Sebastián del Rey la forman las bases Carlota Menéndez y Ana Rodríguez, las aleros Noemí Ugochukwu, Marcy Gonçalves y Laura Bernardo y las pívots Iza Sangalli, Marta Martínez y Ana Picos. Sangalli estará en el Milar cedida por el Jairis Murcia de Liga Femenina Endesa.

Izabela Frederico Sangalli (Sao Paulo, 31 de marzo de 1995) es una ala-pívot de 1,85 y 27 años que lleva desde los 16 años compitiendo a nivel profesional. Entre los años 2011 y 2016 compitió en su país en los clubs VivaSabor, Americana, Jaragua, Unimed y Corinthians. La primera experiencia fuera de Brasil la vivió en 2017 en el Tomás de Rocamora (Argentina).

A España llegó en la campaña 17-18 para jugar en la Liga 2, que hasta la temporada 20-21 fue la segunda categoría nacional, con el Mar Gijón. También compitió en la Liga 2 con el Cortegada (18-19) y el Nou Castellón (20-21). La pasada campaña dio el salto a Challenge con el Jairis Murcia. Paralelamente, desde el 2018 jugó en verano la liga argentina con el Tomás de Rocamora y la brasileña con el Ituano y el Vera Cruz.

Ha sido internacional con su país en las categorías sub 16, sub 17, sub 19 y absoluta. Con la selección absoluta de Brasil ganó los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, cita en la que el equipo brasileño venció a Estados Unidos en la final por 79-73. A nivel de clubes ha ganado la Liga Paulista, dos ligas brasileñas (2017 y 2021) y ha conseguido un ascenso a la Liga Femenina Endesa (2022).

Con el Jairis Murcia promedió en la pasada Liga Challenge 5 puntos, 4,2 rebotes y 5,8 de valoración en 20 minutos. Acaba de terminar la final de la liga brasileña en la que ha perdido por 3-0 con el Vera Cruz frente al Sampaio. En Brasil ha promediado 10 puntos y 10,3 rebotes en la final y 9,7 puntos, 7.9 rebotes y 13,4 de valoración en 29,8 minutos a lo largo de toda la liga.

Iza Sangalli, tras anunciarse su incorporación al Milar Córdoba BF, explicó que "la liga brasileña fue un campeonato muy difícil y equilibrado. Acabé de jugar la final este pasado fin de semana. A pesar del segundo puesto final ha sido una experiencia increíble como profesional que me ha dado más madurez y consistencia a mi trabajo como jugadora".

Por otro lado, considera que que es "una jugadora que aporta mucho en ambos lados de la cancha, pero principalmente en defensa, rebotes y lectura del juego". Sobre el proyecto del Milar Córdoba BF, Iza apunta que "el equipo va a debutar en este año en la Liga Challenge. Están formando un buen equipo, por lo que haremos un buen trabajo durante la temporada. Solo tengo buenas referencias de la entrenadora, Mireia, y estoy ilusionada por empezar esta etapa profesional".